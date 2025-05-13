Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков
Песков: российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у генерального консульства России в Стамбуле
Журналисты у генерального консульства России в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, кадры опубликованы в его Telegram-канале.
"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", — сказал представитель Кремля.
При этом он не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны России, а также уточнять время начала встречи.
"Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина. — Прим. ред.), тогда мы это сделаем", — пояснил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь отказался от комментариев по поводу слов Владимира Зеленского о желании лично встретиться с российским лидером, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".
Предложение о прямых переговорах
В воскресенье российский президент предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский, в свою очередь, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, подчеркнув, что только тогда Киев сядет за стол переговоров.
Однако после того, как глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции в четверг.
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