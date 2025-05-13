https://ria.ru/20250513/peskov-2016752460.html

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 13.05.2025

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков

Российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, кадры РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:54:00+03:00

2025-05-13T19:54:00+03:00

2025-05-13T21:03:00+03:00

дмитрий песков

стамбул

украина

россия

владимир путин

политика

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016755668_0:88:3331:1962_1920x0_80_0_0_2224d8f5213548bf4bb8f92866913f1d.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, кадры опубликованы в его Telegram-канале."Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", — сказал представитель Кремля.При этом он не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны России, а также уточнять время начала встречи."Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина. — Прим. ред.), тогда мы это сделаем", — пояснил Песков.Кроме того, пресс-секретарь отказался от комментариев по поводу слов Владимира Зеленского о желании лично встретиться с российским лидером, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".Предложение о прямых переговорахВ воскресенье российский президент предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский, в свою очередь, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, подчеркнув, что только тогда Киев сядет за стол переговоров.Однако после того, как глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html

https://ria.ru/20250513/stambul-2016689255.html

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

стамбул

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, стамбул, украина, россия, владимир путин, политика, владимир зеленский