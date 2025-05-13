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Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 13.05.2025
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19:54 13.05.2025 (обновлено: 21:03 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/peskov-2016752460.html
Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков
Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 13.05.2025
Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков
Российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, кадры РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:54:00+03:00
2025-05-13T21:03:00+03:00
дмитрий песков
стамбул
украина
россия
владимир путин
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, кадры опубликованы в его Telegram-канале."Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", — сказал представитель Кремля.При этом он не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны России, а также уточнять время начала встречи."Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина. — Прим. ред.), тогда мы это сделаем", — пояснил Песков.Кроме того, пресс-секретарь отказался от комментариев по поводу слов Владимира Зеленского о желании лично встретиться с российским лидером, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".Предложение о прямых переговорахВ воскресенье российский президент предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский, в свою очередь, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, подчеркнув, что только тогда Киев сядет за стол переговоров.Однако после того, как глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html
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дмитрий песков, стамбул, украина, россия, владимир путин, политика, владимир зеленский
Дмитрий Песков, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Путин, Политика, Владимир Зеленский
Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле, заявил Песков

Песков: российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у генерального консульства России в Стамбуле
Журналисты у генерального консульства России в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у генерального консульства России в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, кадры опубликованы в его Telegram-канале.
"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", — сказал представитель Кремля.
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В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
Вчера, 16:45
При этом он не стал раскрывать состав переговорной группы со стороны России, а также уточнять время начала встречи.
"Не могу. Когда будет указание президента (России Владимира Путина. — Прим. ред.), тогда мы это сделаем", — пояснил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь отказался от комментариев по поводу слов Владимира Зеленского о желании лично встретиться с российским лидером, отметив: "Мы оцениваем только заявления Путина".
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева
Вчера, 15:11

Предложение о прямых переговорах

В воскресенье российский президент предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский, в свою очередь, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, подчеркнув, что только тогда Киев сядет за стол переговоров.
Однако после того, как глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
12 мая, 08:00
 
Дмитрий ПесковСтамбулУкраинаРоссияВладимир ПутинПолитикаВладимир Зеленский
 
 
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