В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу
Песков: Европа не может претендовать на сбалансированный подход в переговорах
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина. Если говорить в целом об участии Европы в рамочном переговорном процессе, то поскольку Европа все таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.