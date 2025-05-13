https://ria.ru/20250513/peskov-2016661687.html

В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу

В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу - РИА Новости, 13.05.2025

В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу

Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:03:00+03:00

2025-05-13T13:03:00+03:00

2025-05-13T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина. Если говорить в целом об участии Европы в рамочном переговорном процессе, то поскольку Европа все таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html

https://ria.ru/20250513/peskov-2016661506.html

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