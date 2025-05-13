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В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 13.05.2025 (обновлено: 13:23 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/peskov-2016661687.html
В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу
В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу - РИА Новости, 13.05.2025
В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу
Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:03:00+03:00
2025-05-13T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина. Если говорить в целом об участии Европы в рамочном переговорном процессе, то поскольку Европа все таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html
https://ria.ru/20250513/peskov-2016661506.html
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украина, россия, европа, дмитрий песков, владимир путин, в мире, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Владимир Зеленский
В Кремле оценили позицию Европы по украинскому вопросу

Песков: Европа не может претендовать на сбалансированный подход в переговорах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина. Если говорить в целом об участии Европы в рамочном переговорном процессе, то поскольку Европа все таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреВладимир Зеленский
 
 
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