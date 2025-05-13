https://ria.ru/20250513/peskov-2016661506.html

Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны

Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны - РИА Новости, 13.05.2025

Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны

Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:01:00+03:00

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2025-05-13T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ее (Европы - ред.) подход не является сбалансированным. Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны. И резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.

https://ria.ru/20250513/peregovory-2016660264.html

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