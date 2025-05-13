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Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/peskov-2016661506.html
Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны
Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны - РИА Новости, 13.05.2025
Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны
Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:01:00+03:00
2025-05-13T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
москва
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ее (Европы - ред.) подход не является сбалансированным. Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны. И резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016660264.html
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европа, москва, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Москва, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков: подход Европы к украинскому вопросу направлен на продолжение войны

Дмитрий Песков: подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ее (Европы - ред.) подход не является сбалансированным. Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны. И резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной
Вчера, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаМоскваУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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