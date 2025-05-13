Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:59 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/peskov-2016661144.html
Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров
Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025
Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:59:00+03:00
2025-05-13T12:59:00+03:00
культура
мариинский театр
деловая россия
валерий гергиев
дмитрий песков
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что президент работает во вторник в Кремле, и напомнил, что Путин из ситуационного центра примет участие в ХХ съезде "Деловой России". Пресс-секретарь добавил, что группа руководства этой организации будет вместе с главой государства в ситуационном центре, а ряд участников будут выступать по видеосвязи. В ходе съезда выступит президент, ему также будут задавать вопросы представители бизнеса. "В течение дня Путин имеет в виду провести также в Кремле заседание попечительского совета Большого и Мариинского театра. (Глава Большого и Мариинского театров - ред.) Валерий Гергиев, естественно, будет рассказывать о планах развития этих двух театров, в которые, собственно, он введен в качестве руководителя. Будут члены попсовета, тоже будет открытое выступление Путина", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента добавил, что вечером у Путина пройдут в Кремле обычные рутинные встречи.
https://ria.ru/20250513/teatr-2016657957.html
https://ria.ru/20250513/kultura-2016656565.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариинский театр, деловая россия, валерий гергиев, дмитрий песков, владимир путин, россия
Культура, Мариинский театр, Деловая Россия, Валерий Гергиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров

Песков: Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что президент работает во вторник в Кремле, и напомнил, что Путин из ситуационного центра примет участие в ХХ съезде "Деловой России". Пресс-секретарь добавил, что группа руководства этой организации будет вместе с главой государства в ситуационном центре, а ряд участников будут выступать по видеосвязи. В ходе съезда выступит президент, ему также будут задавать вопросы представители бизнеса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию
Вчера, 12:42
"В течение дня Путин имеет в виду провести также в Кремле заседание попечительского совета Большого и Мариинского театра. (Глава Большого и Мариинского театров - ред.) Валерий Гергиев, естественно, будет рассказывать о планах развития этих двух театров, в которые, собственно, он введен в качестве руководителя. Будут члены попсовета, тоже будет открытое выступление Путина", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента добавил, что вечером у Путина пройдут в Кремле обычные рутинные встречи.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству
Вчера, 12:37
 
КультураМариинский театрДеловая РоссияВалерий ГергиевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала