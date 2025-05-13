https://ria.ru/20250513/peskov-2016661144.html

Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров

Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025

Путин проведет заседание совета Большого и Мариинского театров

Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:59:00+03:00

2025-05-13T12:59:00+03:00

2025-05-13T12:59:00+03:00

культура

мариинский театр

деловая россия

валерий гергиев

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что президент работает во вторник в Кремле, и напомнил, что Путин из ситуационного центра примет участие в ХХ съезде "Деловой России". Пресс-секретарь добавил, что группа руководства этой организации будет вместе с главой государства в ситуационном центре, а ряд участников будут выступать по видеосвязи. В ходе съезда выступит президент, ему также будут задавать вопросы представители бизнеса. "В течение дня Путин имеет в виду провести также в Кремле заседание попечительского совета Большого и Мариинского театра. (Глава Большого и Мариинского театров - ред.) Валерий Гергиев, естественно, будет рассказывать о планах развития этих двух театров, в которые, собственно, он введен в качестве руководителя. Будут члены попсовета, тоже будет открытое выступление Путина", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента добавил, что вечером у Путина пройдут в Кремле обычные рутинные встречи.

https://ria.ru/20250513/teatr-2016657957.html

https://ria.ru/20250513/kultura-2016656565.html

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мариинский театр, деловая россия, валерий гергиев, дмитрий песков, владимир путин, россия