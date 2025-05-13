Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высказались о выводах по делу MH17 - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/peskov-2016659769.html
В Кремле высказались о выводах по делу MH17
В Кремле высказались о выводах по делу MH17 - РИА Новости, 13.05.2025
В Кремле высказались о выводах по делу MH17
Ангажированные выводы по делу MH17 Россия не принимает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:55:00+03:00
2025-05-13T12:55:00+03:00
международная организация гражданской авиации
дмитрий песков
россия
нидерланды
украина
николай винниченко
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ангажированные выводы по делу MH17 Россия не принимает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, утверждает кабмин Нидерландов. "Наша позиция хорошо известна. Вы знаете, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия. Поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем", - сказал Песков журналистам. Россия всегда отвергала утверждения о причастности к катастрофе, заявляя, что ракета, сбившая лайнер, была запущена с подконтрольной Киеву территории. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН. Замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщал о том, что РФ передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис сообщил, что Россия предоставила совету все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос. Российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так, судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Он также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в Интернете". При этом в министерстве обороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в оборонном ведомстве в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает. В июле 2024 года посольство России в Нидерландах заявляло о том, что "не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине", которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
https://ria.ru/20250513/mh17-2016595683.html
https://ria.ru/20240717/mh17-1960175094.html
https://ria.ru/20240717/posolstvo-1960171406.html
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международная организация гражданской авиации, дмитрий песков, россия, нидерланды, украина, николай винниченко, оон, в мире
Международная организация гражданской авиации, Дмитрий Песков, Россия, Нидерланды, Украина, Николай Винниченко, ООН, В мире
В Кремле высказались о выводах по делу MH17

Песков: ангажированные выводы по делу MH17 Россия не принимает

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ангажированные выводы по делу MH17 Россия не принимает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, утверждает кабмин Нидерландов.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Нидерланды и Австралия хотят провести переговоры с Россией по делу MH17
Вчера, 02:44
"Наша позиция хорошо известна. Вы знаете, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия. Поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем", - сказал Песков журналистам.
Россия всегда отвергала утверждения о причастности к катастрофе, заявляя, что ракета, сбившая лайнер, была запущена с подконтрольной Киеву территории.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
России не дали расследовать крушение MH17, заявило посольство в Гааге
17 июля 2024, 09:42
Замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщал о том, что РФ передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис сообщил, что Россия предоставила совету все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос.
Российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так, судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Он также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в Интернете". При этом в министерстве обороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в оборонном ведомстве в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.
В июле 2024 года посольство России в Нидерландах заявляло о том, что "не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине", которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.
В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17
17 июля 2024, 09:16
 
Международная организация гражданской авиацииДмитрий ПесковРоссияНидерландыУкраинаНиколай ВинниченкоООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала