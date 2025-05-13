https://ria.ru/20250513/peregovory-2016713043.html

Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник

Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025

Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник

Возможные переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле будут закрытыми, их безопасность будет обеспечена, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:31:00+03:00

2025-05-13T16:31:00+03:00

2025-05-13T16:41:00+03:00

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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Возможные переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле будут закрытыми, их безопасность будет обеспечена, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Они (переговоры - ред.) будут закрытыми", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности доступа журналистов к месту проведения переговоров.Источник также отказался отвечать на вопрос о том, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности в связи с возможными переговорами РФ и Украины в Стамбуле."Безопасность будет обеспечена", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250513/tramp-2016706520.html

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