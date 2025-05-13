Рейтинг@Mail.ru
Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 13.05.2025 (обновлено: 16:41 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016713043.html
Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник
Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник
Возможные переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле будут закрытыми, их безопасность будет обеспечена, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:31:00+03:00
2025-05-13T16:41:00+03:00
в мире
стамбул
россия
владимир путин
владимир зеленский
украина
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Возможные переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле будут закрытыми, их безопасность будет обеспечена, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Они (переговоры - ред.) будут закрытыми", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности доступа журналистов к месту проведения переговоров.Источник также отказался отвечать на вопрос о том, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности в связи с возможными переговорами РФ и Украины в Стамбуле."Безопасность будет обеспечена", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250513/tramp-2016706520.html
стамбул
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, турция
В мире, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Турция
Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник

Возможные переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле будут закрытыми

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе за столом переговоров
Флажки на столе за столом переговоров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе за столом переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Возможные переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле будут закрытыми, их безопасность будет обеспечена, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Они (переговоры - ред.) будут закрытыми", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности доступа журналистов к месту проведения переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
11 мая, 12:04
Источник также отказался отвечать на вопрос о том, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности в связи с возможными переговорами РФ и Украины в Стамбуле.
"Безопасность будет обеспечена", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN
Вчера, 16:06
 
В миреСтамбулРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала