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Слуцкий рассказал о задачах российской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
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14:35 13.05.2025 (обновлено: 14:51 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016679360.html
Слуцкий рассказал о задачах российской делегации на переговорах в Стамбуле
Слуцкий рассказал о задачах российской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Слуцкий рассказал о задачах российской делегации на переговорах в Стамбуле
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что делегация РФ, которая поедет на переговоры в Стамбул, сможет... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:35:00+03:00
2025-05-13T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
в мире
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что делегация РФ, которая поедет на переговоры в Стамбул, сможет проявить стремление к достижению договоренностей, которые лягут в основу мира."Давайте я пока не буду отвечать на этот вопрос (о его участии в делегации), сохраним это в секрете до 15 мая… Это будет очень профессиональная делегация, которая будет способна в самой нестандартной конструкции, с самой тяжелой группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей, которые лягут в основу будущего мира. Вот за это я могу ответственно поручиться", - сказал он.Слуцкий надеется, что 15 мая войдет в историю, отметив, что переговорная команда РФ поедет в любом случае.Но, по мнению депутата, вопрос остается в "полномочиях и дееспособности" переговорной команды от Украины."Наверняка они (переговоры) пойдут не просто, но важно, чтобы они начались. Ключ на старт", - сказал парламентарий.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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россия, стамбул, в мире, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, В мире, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий рассказал о задачах российской делегации на переговорах в Стамбуле

Слуцкий: делегация РФ в Стамбуле будет стремиться достичь договоренностей о мире

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины в зале для переговоров
Флажки России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флажки России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что делегация РФ, которая поедет на переговоры в Стамбул, сможет проявить стремление к достижению договоренностей, которые лягут в основу мира.
"Давайте я пока не буду отвечать на этот вопрос (о его участии в делегации), сохраним это в секрете до 15 мая… Это будет очень профессиональная делегация, которая будет способна в самой нестандартной конструкции, с самой тяжелой группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей, которые лягут в основу будущего мира. Вот за это я могу ответственно поручиться", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
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Слуцкий надеется, что 15 мая войдет в историю, отметив, что переговорная команда РФ поедет в любом случае.
Но, по мнению депутата, вопрос остается в "полномочиях и дееспособности" переговорной команды от Украины.
«
"Наверняка они (переговоры) пойдут не просто, но важно, чтобы они начались. Ключ на старт", - сказал парламентарий.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулВ миреЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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