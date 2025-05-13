Слуцкий рассказал о задачах российской делегации на переговорах в Стамбуле
Слуцкий: делегация РФ в Стамбуле будет стремиться достичь договоренностей о мире
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины в зале для переговоров
Флажки России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что делегация РФ, которая поедет на переговоры в Стамбул, сможет проявить стремление к достижению договоренностей, которые лягут в основу мира.
"Давайте я пока не буду отвечать на этот вопрос (о его участии в делегации), сохраним это в секрете до 15 мая… Это будет очень профессиональная делегация, которая будет способна в самой нестандартной конструкции, с самой тяжелой группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей, которые лягут в основу будущего мира. Вот за это я могу ответственно поручиться", - сказал он.
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Но, по мнению депутата, вопрос остается в "полномочиях и дееспособности" переговорной команды от Украины.
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"Наверняка они (переговоры) пойдут не просто, но важно, чтобы они начались. Ключ на старт", - сказал парламентарий.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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