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В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016660264.html
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной - РИА Новости, 13.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной
Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:57:00+03:00
2025-05-13T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной

Песков: РФ продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Вчера, 10:56
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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