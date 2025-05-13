https://ria.ru/20250513/peregovory-2016660264.html

В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной

В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной - РИА Новости, 13.05.2025

В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной

Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:57:00+03:00

2025-05-13T12:57:00+03:00

2025-05-13T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html

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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире