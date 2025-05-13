https://ria.ru/20250513/peregovory-2016658696.html

В Кремле ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле

В Кремле ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025

В Кремле ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Стамбуле

Кремль сообщит, кто представит Россию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным объявить об... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:47:00+03:00

2025-05-13T12:47:00+03:00

2025-05-13T12:49:00+03:00

россия

стамбул

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кремль сообщит, кто представит Россию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным объявить об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, как только президент посчитает это нужным, мы объявим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, украина