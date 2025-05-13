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Переговоры в Стамбуле пройдут на уровне делегаций, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 13.05.2025
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07:06 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016609152.html
Переговоры в Стамбуле пройдут на уровне делегаций, заявил турецкий аналитик
Переговоры в Стамбуле пройдут на уровне делегаций, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 13.05.2025
Переговоры в Стамбуле пройдут на уровне делегаций, заявил турецкий аналитик
Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:06:00+03:00
2025-05-13T07:06:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
стамбул
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон, запрещающий мирные переговоры с Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Одним из важных аспектов переговоров, который часто упускается из виду, является то, что Украина до сих пор не отменила закон, запрещающий мирные переговоры. Поэтому приглашение Зеленским президента (России - ред.) Владимира Путина в Стамбул 15 мая воспринимается как дипломатический маневр. В дипломатической традиции после того, как достигают соглашения по вопросам прекращения огня, лидеры государств собираются на церемонию подписания, а переговорный процесс осуществляется с экспертами. Однако эти детали не означают, что переговоры не состоятся, обязательно начнутся "межделегационные" обсуждения", - считает собеседник агентства. По его словам, Турция может сыграть важную роль в ходе переговоров. "Серьезный опыт Турции относительно переговоров и доверие сторон к Анкаре являются очень важными факторами для этого процесса", - сказал аналитик. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, стамбул
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Стамбул
Переговоры в Стамбуле пройдут на уровне делегаций, заявил турецкий аналитик

Озер: переговоры России и Украины, вероятно, пройдут на уровне делегаций

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на мечеть Сулеймание в Стамбуле
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон, запрещающий мирные переговоры с Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"Одним из важных аспектов переговоров, который часто упускается из виду, является то, что Украина до сих пор не отменила закон, запрещающий мирные переговоры. Поэтому приглашение Зеленским президента (России - ред.) Владимира Путина в Стамбул 15 мая воспринимается как дипломатический маневр. В дипломатической традиции после того, как достигают соглашения по вопросам прекращения огня, лидеры государств собираются на церемонию подписания, а переговорный процесс осуществляется с экспертами. Однако эти детали не означают, что переговоры не состоятся, обязательно начнутся "межделегационные" обсуждения", - считает собеседник агентства.
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По его словам, Турция может сыграть важную роль в ходе переговоров.
"Серьезный опыт Турции относительно переговоров и доверие сторон к Анкаре являются очень важными факторами для этого процесса", - сказал аналитик.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковСтамбул
 
 
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