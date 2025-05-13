https://ria.ru/20250513/peregovory-2016604802.html

На Западе указали на ключевую деталь в предстоящих переговорах в Стамбуле

На Западе указали на ключевую деталь в предстоящих переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025

На Западе указали на ключевую деталь в предстоящих переговорах в Стамбуле

В переговорах России и Украины в Стамбуле нет места европейским лидерам, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:35:00+03:00

2025-05-13T05:35:00+03:00

2025-05-13T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В переговорах России и Украины в Стамбуле нет места европейским лидерам, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Предложение Путина четко говорит о том, что нужно России: честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам. Но им не нужны европейцы и другие стороны", — сказал он.Бывший полковник также отметил, что предложение Москвы более конструктивное, чем бесконечные ультиматумы со стороны ЕС, который насквозь пропитан ненавистью к России."Путин обошел европейский ультиматум и приготовил свое предложение, которое дает шанс на завершения конфликта. <…> Теперь они смогут заставить Украину говорить и достичь договоренности", — заключил Бо.В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/predlozhenie-2016600578.html

https://ria.ru/20250513/peregovory-2016598257.html

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, жак бо