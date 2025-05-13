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"Последний шанс": в США резко высказались о новых переговорах в Турции - РИА Новости, 13.05.2025
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03:40 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016598257.html
"Последний шанс": в США резко высказались о новых переговорах в Турции
"Последний шанс": в США резко высказались о новых переговорах в Турции - РИА Новости, 13.05.2025
"Последний шанс": в США резко высказались о новых переговорах в Турции
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта, заявил бывший полковник американской армии... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:40:00+03:00
2025-05-13T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дэниел дэвис
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube."Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование &lt;…&gt; Путин все также желает достичь мира, при том, что требования у всех сторон непростые. Зеленский последовательно отклонил все предложения о мире при поддержке Европы", — сказал он.Бывший полковник также отмечает, что ни один лидер ЕС не признал свои ошибки, все они продвигают свою позицию по Украине."Премьер-министр Польши Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают свое дело. Но история расставит все на свои места &lt;…&gt; У России есть все силы, ресурсы и политическая воля для завершения конфликта", — заключил Дэвис.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html
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в мире, россия, украина, дэниел дэвис, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дэниел Дэвис, Владимир Путин
"Последний шанс": в США резко высказались о новых переговорах в Турции

Полковник Дэвис назвал предстоящие переговоры в Стамбуле последним шансом на мир

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube.
"Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование <…> Путин все также желает достичь мира, при том, что требования у всех сторон непростые. Зеленский последовательно отклонил все предложения о мире при поддержке Европы", — сказал он.
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Бывший полковник также отмечает, что ни один лидер ЕС не признал свои ошибки, все они продвигают свою позицию по Украине.
"Премьер-министр Польши Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают свое дело. Но история расставит все на свои места <…> У России есть все силы, ресурсы и политическая воля для завершения конфликта", — заключил Дэвис.
В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
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В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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