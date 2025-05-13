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Источник: Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины состоятся - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/peregovory--2016630227.html
Источник: Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины состоятся
Источник: Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины состоятся - РИА Новости, 13.05.2025
Источник: Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины состоятся
Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся, но их повестку определяют стороны, а не принимающая сторона, заявил турецкий... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:25:00+03:00
2025-05-13T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
стив уиткофф
дмитрий песков
дональд трамп
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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся, но их повестку определяют стороны, а не принимающая сторона, заявил турецкий диписточник РИА Новости. Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, заявил ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью Breitbart. "Повестку определяют сами стороны. Турция оказывает посредничество, открывает двери для урегулирования конфликта, рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии информации о повестке возможных переговоров РФ и Украины. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016618126.html
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россия, украина, турция, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Запорожская АЭС, В мире
Источник: Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины состоятся

Турция рассчитывает, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся, но их повестку определяют стороны, а не принимающая сторона, заявил турецкий диписточник РИА Новости.
Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, заявил ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью Breitbart.
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"Повестку определяют сами стороны. Турция оказывает посредничество, открывает двери для урегулирования конфликта, рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии информации о повестке возможных переговоров РФ и Украины.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияСтив УиткоффДмитрий ПесковДональд ТрампЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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