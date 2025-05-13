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Важные изменения в правилах дорожного движения с мая 2025 года

Важные изменения в правилах дорожного движения с мая 2025 года - РИА Новости, 13.05.2025

Важные изменения в правилах дорожного движения с мая 2025 года

С 1 мая 2025 года в России вступили в силу серьезные поправки к правилам дорожного движения. Штрафы стали более жесткими, а подход к фиксации нарушений —... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С 1 мая 2025 года в России вступили в силу серьезные поправки к правилам дорожного движения. Штрафы стали более жесткими, а подход к фиксации нарушений — технологичнее. Если вы за рулем, важно быть в курсе нововведений.Увеличение штрафов за проезд на красный светПроезд на красный свет — одно из самых распространенных нарушений. Теперь штраф за это действие увеличился до 2 500 рублей. Независимо от обстоятельств, камеры фиксируют факт нарушения. Если вы остановились, но частично заехали на пешеходный переход, готовьтесь заплатить 3 000 рублей, даже если рядом не было пешеходов.Строгая ответственность за выезд на встречную полосуВыезд на встречную полосу остается одним из самых опасных действий на дороге. Теперь за это нарушение предусмотрен штраф в размере 7 000 рублей, а в некоторых случаях — лишение прав на срок до полугода. Камеры нового поколения способны распознавать движение по встречке, так что любые оправдания больше не принимаются.Новые требования к содержимому салонаТеперь инспекторы ГИБДД обращают внимание не только на стиль вождения, но и на содержимое вашего автомобиля. Отвлекающие объекты, такие как игрушки на панели, ароматизаторы или наклейки на лобовом стекле, могут стать причиной штрафа. Первое нарушение может обойтись предупреждением, но повторное — от 500 до 1 500 рублей. Рекомендуется убрать все лишнее из поля зрения.Использование телефона за рулем: строгие ограниченияПользование смартфоном за рулем стало еще строже. Теперь телефон можно использовать только в специальном держателе и исключительно для навигации. Держать гаджет в руках или использовать его для чтения сообщений запрещено. Камеры с функцией распознавания лиц и жестов будут фиксировать такие нарушения автоматически.Пора менять зимнюю резину на летнююС наступлением мая и повышением температуры выше +5 °C пришло время менять зимнюю резину на летнюю. За использование шипованной резины в теплое время года предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Шипы ухудшают сцепление с асфальтом при теплой погоде, поэтому важно своевременно сменить резину для повышения безопасности.Ужесточение условий для бизнеса: утилизационный сборИзменения коснулись и бизнеса, связанного с импортом автомобилей из стран ЕАЭС. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ввели новую формулу расчета утилизационного сбора, учитывающую цену автомобиля, логистику и таможенные расходы. Это сделано для борьбы с недобросовестными игроками на рынке и ужесточения условий ввоза машин по старым схемам.Для обычных граждан на данный момент изменений не произошло. Однако, если вы планируете приобрести автомобили из Армении, Казахстана или Беларуси, рекомендуется заранее ознакомиться с новыми условиями, особенно если вы собираетесь заниматься этим не для себя, а с целью перепродажи.ОСАГО: новые правила для краткосрочной страховкиТеперь страхование по ОСАГО стало более прозрачным. Полис будет действовать ровно 24 часа с момента его оформления, а не до конца суток, как это было ранее. Например, если вы приобрели полис в 13:20, он будет действовать до 13:20 следующего дня. Это нововведение особенно удобно для тех, кто перегоняет автомобили или арендует их на короткий срок, устраняя неясности и недоразумения.Курьеры в Москве: новые требования к транспортуВласти Москвы внедрили новые правила для курьеров, работающих на доставке. Все курьеры обязаны зарегистрироваться в системе КИС "АРТ", которая контролирует соблюдение стандартов безопасности. Транспортные средства должны соответствовать определенным требованиям: наличие тормозной системы, передние и задние фары, звуковой сигнал и ограничение скорости до 25 км/ч.Несоблюдение этих норм может повлечь за собой штрафы или запрет на осуществление деятельности. Хотя пока система действует только в Москве, вероятно, что аналогичные правила будут внедрены и в других крупных городах. Поэтому курьерам стоит проверить соответствие своего транспорта новым стандартам.Как задышим: новые правила освидетельствованияВ настоящее время процедура проверки на трезвость включает два теста с интервалом в 20 минут. Инспектор ГИБДД обязан использовать поверенный и сертифицированный алкотестер, а также предоставить соответствующие документы. Если у вас возникают сомнения в результатах, вы можете потребовать медицинское освидетельствование, и инспектор обязан сопроводить вас к врачу.С осени 2025 года процедура будет изменена. Теперь для прохождения медосмотра потребуется обязательное письменное согласие. Без этой подписи врач не сможет начать обследование, а отказ от подписания будет расцениваться как полный отказ от процедуры, что приведет к лишению прав. Интервал между двумя "продувами" в алкотестер увеличивается с 20 до 25 минут. На сдачу анализа мочи будет отведен ровно один час. Если вы не уложитесь в этот срок, придется сдавать кровь.В перечень веществ, на которые будут проверять, добавят мефедрон. Ранее проверка ограничивалась кокаином, опиатами и каннабиноидами.А если ДТП?Если вы попали в серьезное ДТП, врачи получат право сразу взять кровь на анализ без предварительного алкотеста. Если водитель находится в бессознательном состоянии, письменное согласие не потребуется. Это нововведение направлено на ускорение медицинской помощи пострадавшим и предотвращение ситуаций, когда анализы у водителя брали слишком поздно.Пошел в отказ: последствия за несогласиеС 1 января 2025 года отказ от медицинского освидетельствования карается штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. К отказу приравниваются: прямое несогласие на прохождение медосвидетельствования, отказ от посещения врача или не сдача анализов, попытка подделать результаты тестирования или отказ поставить подпись в форме согласия на медосвидетельствование.Зачем это нужно?Нововведения направлены на устранение двусмысленностей в процедурах. Письменное согласие помогает избежать споров между водителем и инспектором о том, было ли согласие на поездку к врачу. Ограничение времени на сдачу анализов исключает возможность намеренного затягивания процесса для протрезвления.Однако остается спорный момент: в правилах нет запрета на использование спиртосодержащих растворов перед забором крови, что может повлиять на результаты анализа.Если новые правила будут приняты, процедура освидетельствования станет более формализованной и четкой. Это обеспечит меньшее количество спорных ситуаций и повысит прозрачность процесса. Главное помнить: отказ от медицинского освидетельствования фактически приравнивается к признанию опьянения. Если вы трезвы, лучше пройти все этапы проверки, включая поездку к врачу, если это потребуется.

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общество, авто, москва, россия, гибдд мвд рф, осаго