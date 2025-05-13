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Патрушев: Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках СВО - РИА Новости, 13.05.2025
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08:09 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/patrushev-2016612367.html
Патрушев: Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках СВО
Патрушев: Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках СВО - РИА Новости, 13.05.2025
Патрушев: Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках СВО
Черноморский флот (ЧФ) эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:09:00+03:00
2025-05-13T08:09:00+03:00
россия
черное море
севастополь
николай патрушев
нато
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он поздравил командование, весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов ЧФ с отмечаемым во вторник Днем Черноморского флота России. "На протяжении веков профессионализм, мужество и преданность долгу моряков-черноморцев являются надежной гарантией безопасности на южных рубежах Отечества. Сегодня флот эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции", - отмечается в приветственной телеграмме. Патрушев пожелал морякам-черноморцам крепкого здоровья и успехов в службе. "Пусть Андреевский флаг гордо реет над просторами Черного моря, а в семьях всегда царят благополучие и гордость за своих защитников", - написал помощник главы государства. Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море. ЧФ как составная часть Военно-морского флота является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Как отмечается на сайте Минобороны РФ, для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. Тринадцатое мая выбрано в качестве Дня Черноморского флота потому, что в этот день в 1783 году 11 судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где спустя месяц был заложен Севастополь.
https://ria.ru/20250430/patrushev-2014259985.html
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россия, черное море, севастополь, николай патрушев, нато, безопасность
Россия, Черное море, Севастополь, Николай Патрушев, НАТО, Безопасность
Патрушев: Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках СВО

Патрушев: ЧФ успешно выполняет задачи в рамках СВО, парирует угрозы от НАТО

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он поздравил командование, весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов ЧФ с отмечаемым во вторник Днем Черноморского флота России.
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"На протяжении веков профессионализм, мужество и преданность долгу моряков-черноморцев являются надежной гарантией безопасности на южных рубежах Отечества. Сегодня флот эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции", - отмечается в приветственной телеграмме.
Патрушев пожелал морякам-черноморцам крепкого здоровья и успехов в службе. "Пусть Андреевский флаг гордо реет над просторами Черного моря, а в семьях всегда царят благополучие и гордость за своих защитников", - написал помощник главы государства.
Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море. ЧФ как составная часть Военно-морского флота является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Как отмечается на сайте Минобороны РФ, для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.
Тринадцатое мая выбрано в качестве Дня Черноморского флота потому, что в этот день в 1783 году 11 судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где спустя месяц был заложен Севастополь.
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РоссияЧерное мореСевастопольНиколай ПатрушевНАТОБезопасность
 
 
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