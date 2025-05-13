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Победители Всероссийской олимпиады школьников получат стипендию Ozon - РИА Новости, 13.05.2025
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10:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ozon-2016461375.html
Победители Всероссийской олимпиады школьников получат стипендию Ozon
Победители Всероссийской олимпиады школьников получат стипендию Ozon - РИА Новости, 13.05.2025
Победители Всероссийской олимпиады школьников получат стипендию Ozon
Победители Всероссийской олимпиады школьников, которые в этом году поступят в вузы, получат стипендию от Ozon, сообщает пресс-служба маркетплейса. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:00:00+03:00
2025-05-13T10:00:00+03:00
ozon
стипендия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Победители Всероссийской олимпиады школьников, которые в этом году поступят в вузы, получат стипендию от Ozon, сообщает пресс-служба маркетплейса.Финальный этап олимпиады проходил с марта по апрель в 18 российских регионах. В нем приняли участие более 8 тысяч школьников, проверившие свои знания по 24 направлениям: социально-гуманитарным, точным и естественным предметам. Обладателями стипендии от Ozon стали 220 одиннадцатиклассников, которые набрали наибольшее количество баллов.Каждый будущий студент получит за первый год обучения в вузе 135 тысяч рублей. Ежемесячный размер стипендии — 15 тысяч рублей, выплаты стартуют в октябре этого года.В числе победителей — 94 школьника из Москвы и 37 из Московской области, 22 — из Санкт-Петербурга, 17 — из Татарстана, шесть — из Чувашской республики и четыре — из Краснодарского края. В число регионов-лидеров по количеству победителей также вошли Новосибирская и Ростовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (по три человека); Республика Башкортостан, Приморский край, Архангельская, Самарская, Свердловская и Кировская области (по два человека)."Мы поддерживаем молодых людей в получении качественного высшего образования. Школьники и студенты — это наше будущее, зачастую именно они создают инновации и дают стране свежие идеи. Надеемся, наша стипендия поможет ребятам сосредоточиться на главном в период первого года обучения в вузе — на реализации своих талантов", - приводятся в сообщении слова директора по обучению и развитию Ozon, директора корпоративного университета Ozon Елизаветы Князевой.
https://realty.ria.ru/20250211/ozon-1998562680.html
https://realty.ria.ru/20250428/ozon-2013171765.html
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353
60
ozon, стипендия
Ozon, стипендия

Победители Всероссийской олимпиады школьников получат стипендию Ozon

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsЗанятие в школе
Занятие в школе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Занятие в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Победители Всероссийской олимпиады школьников, которые в этом году поступят в вузы, получат стипендию от Ozon, сообщает пресс-служба маркетплейса.
Финальный этап олимпиады проходил с марта по апрель в 18 российских регионах. В нем приняли участие более 8 тысяч школьников, проверившие свои знания по 24 направлениям: социально-гуманитарным, точным и естественным предметам. Обладателями стипендии от Ozon стали 220 одиннадцатиклассников, которые набрали наибольшее количество баллов.
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Каждый будущий студент получит за первый год обучения в вузе 135 тысяч рублей. Ежемесячный размер стипендии — 15 тысяч рублей, выплаты стартуют в октябре этого года.
В числе победителей — 94 школьника из Москвы и 37 из Московской области, 22 — из Санкт-Петербурга, 17 — из Татарстана, шесть — из Чувашской республики и четыре — из Краснодарского края. В число регионов-лидеров по количеству победителей также вошли Новосибирская и Ростовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (по три человека); Республика Башкортостан, Приморский край, Архангельская, Самарская, Свердловская и Кировская области (по два человека).
"Мы поддерживаем молодых людей в получении качественного высшего образования. Школьники и студенты — это наше будущее, зачастую именно они создают инновации и дают стране свежие идеи. Надеемся, наша стипендия поможет ребятам сосредоточиться на главном в период первого года обучения в вузе — на реализации своих талантов", - приводятся в сообщении слова директора по обучению и развитию Ozon, директора корпоративного университета Ozon Елизаветы Князевой.
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