https://ria.ru/20250513/otvet-2016625435.html

МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства

МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства - РИА Новости, 13.05.2025

МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства

Москва точечно отвечает на неадекватные действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:59:00+03:00

2025-05-13T09:59:00+03:00

2025-05-13T10:05:00+03:00

россия

польша

москва

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мария захарова

радослав сикорский

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МОСКВА, 13 мая– РИА Новости. Москва точечно отвечает на неадекватные действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов", - сказала Захарова в эфире "Соловьев.LIVE".Комментируя предположение о том, почему бы Варшаве просто не разорвать дипломатические отношения с Москвой, Захарова отметила, что в этом случае и польским дипломатам придется покинуть Россию, и не только дипломатам, но и представителям "различных кругов", которые находятся на территории РФ.В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня.Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил ранее посол России в Польше Сергей Андреев.

https://ria.ru/20250512/posol-2016557086.html

https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html

россия

польша

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варшава

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