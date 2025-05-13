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МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства - РИА Новости, 13.05.2025
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09:59 13.05.2025 (обновлено: 10:05 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/otvet-2016625435.html
МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства
МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства - РИА Новости, 13.05.2025
МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства
Москва точечно отвечает на неадекватные действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:59:00+03:00
2025-05-13T10:05:00+03:00
россия
польша
москва
в мире
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мария захарова
радослав сикорский
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МОСКВА, 13 мая– РИА Новости. Москва точечно отвечает на неадекватные действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов", - сказала Захарова в эфире "Соловьев.LIVE".Комментируя предположение о том, почему бы Варшаве просто не разорвать дипломатические отношения с Москвой, Захарова отметила, что в этом случае и польским дипломатам придется покинуть Россию, и не только дипломатам, но и представителям "различных кругов", которые находятся на территории РФ.В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня.Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил ранее посол России в Польше Сергей Андреев.
https://ria.ru/20250512/posol-2016557086.html
https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html
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россия, польша, москва, в мире, варшава, мария захарова, радослав сикорский, сергей андреев
Россия, Польша, Москва, В мире, Варшава, Мария Захарова, Радослав Сикорский, Сергей Андреев
МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства

МИД РФ: Москва точечно отвечает на неадекватные действия Варшавы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая– РИА Новости. Москва точечно отвечает на неадекватные действия Варшавы и делает это с учетом собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов", - сказала Захарова в эфире "Соловьев.LIVE".
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
12 мая, 18:09
Комментируя предположение о том, почему бы Варшаве просто не разорвать дипломатические отношения с Москвой, Захарова отметила, что в этом случае и польским дипломатам придется покинуть Россию, и не только дипломатам, но и представителям "различных кругов", которые находятся на территории РФ.
В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня.
Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил ранее посол России в Польше Сергей Андреев.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
"Обязана освобождением": в Польше резко высказались об отношениях с Россией
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РоссияПольшаМоскваВ миреВаршаваМария ЗахароваРадослав СикорскийСергей Андреев
 
 
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