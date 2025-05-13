https://ria.ru/20250513/otdykh-2016596486.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь - РИА Новости, 13.05.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь

Родителям при выборе летнего лагеря для ребенка нужно убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей, проверить наличие сайта,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:05:00+03:00

2025-05-13T03:05:00+03:00

2025-05-13T03:05:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Родителям при выборе летнего лагеря для ребенка нужно убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей, проверить наличие сайта, отзывы и рекомендации, квалификацию вожатых и воспитателей, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Прежде всего при выборе лагеря необходимо убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей. Это важный шаг, так как организации, не являющиеся частью этого реестра, не имеют права предоставлять услуги по организации детского отдыха и оздоровления", - рассказали в пресс-службе ведомства. В реестр попадают только те заведения, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санзаконодательства. В Роспотребнадзоре предупредили, что нахождение в несанкционированном лагере может представлять серьезную опасность для здоровья ребенка. "Кроме того, у каждого лагеря должен быть свой сайт. Перед тем как приобрести путевку, рекомендуем обратить внимание на месторасположение лагеря. Заранее уточните информацию о том, в каких корпусах располагаются дети, какой уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах, как будет организовано питание", - добавили в ведомстве. Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендовали дополнительно обратить внимание на наличие в лагере спортивных объектов, например, стадионов, мест для купания, что может разнообразить досуг ребенка. Также родителям посоветовали заглянуть в спецификации кружков и секций, а еще узнать о планируемых специальных оздоровительных мероприятиях. "Не менее важным аспектом является квалификация вожатых и воспитателей. Удостоверьтесь, что они имеют педагогическое образование и достаточный опыт работы с детьми. Наличие профессиональности и опыта у сотрудников лагеря может значительно повлиять на качество отдыха вашего ребенка", - рассказали в пресс-службе. Там также посоветовали проверять отзывы и рекомендации, так как мнения других родителей и детей, которые уже отдыхали в лагере, могут дать полезную информацию и помочь сделать правильный выбор.

https://ria.ru/20250417/shkolniki-2011824054.html

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002878263.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)