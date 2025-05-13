https://ria.ru/20250513/otdykh-2016596486.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь - РИА Новости, 13.05.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь
Родителям при выборе летнего лагеря для ребенка нужно убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей, проверить наличие сайта,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:05:00+03:00
2025-05-13T03:05:00+03:00
2025-05-13T03:05:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151494/16/1514941621_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_4b9e0c8a5f3afcb8d0cd0db3bc496ae4.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Родителям при выборе летнего лагеря для ребенка нужно убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей, проверить наличие сайта, отзывы и рекомендации, квалификацию вожатых и воспитателей, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Прежде всего при выборе лагеря необходимо убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей. Это важный шаг, так как организации, не являющиеся частью этого реестра, не имеют права предоставлять услуги по организации детского отдыха и оздоровления", - рассказали в пресс-службе ведомства. В реестр попадают только те заведения, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санзаконодательства. В Роспотребнадзоре предупредили, что нахождение в несанкционированном лагере может представлять серьезную опасность для здоровья ребенка. "Кроме того, у каждого лагеря должен быть свой сайт. Перед тем как приобрести путевку, рекомендуем обратить внимание на месторасположение лагеря. Заранее уточните информацию о том, в каких корпусах располагаются дети, какой уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах, как будет организовано питание", - добавили в ведомстве. Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендовали дополнительно обратить внимание на наличие в лагере спортивных объектов, например, стадионов, мест для купания, что может разнообразить досуг ребенка. Также родителям посоветовали заглянуть в спецификации кружков и секций, а еще узнать о планируемых специальных оздоровительных мероприятиях. "Не менее важным аспектом является квалификация вожатых и воспитателей. Удостоверьтесь, что они имеют педагогическое образование и достаточный опыт работы с детьми. Наличие профессиональности и опыта у сотрудников лагеря может значительно повлиять на качество отдыха вашего ребенка", - рассказали в пресс-службе. Там также посоветовали проверять отзывы и рекомендации, так как мнения других родителей и детей, которые уже отдыхали в лагере, могут дать полезную информацию и помочь сделать правильный выбор.
https://ria.ru/20250417/shkolniki-2011824054.html
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002878263.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151494/16/1514941621_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_3c86734f5448de2a333397abd3b40f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский лагерь
При выборе детского лагеря надо проверить сайт организации и отзывы
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Родителям при выборе летнего лагеря для ребенка нужно убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей, проверить наличие сайта, отзывы и рекомендации, квалификацию вожатых и воспитателей, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Прежде всего при выборе лагеря необходимо убедиться, что он включен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей. Это важный шаг, так как организации, не являющиеся частью этого реестра, не имеют права предоставлять услуги по организации детского отдыха и оздоровления", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В реестр попадают только те заведения, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санзаконодательства. В Роспотребнадзоре
предупредили, что нахождение в несанкционированном лагере может представлять серьезную опасность для здоровья ребенка.
"Кроме того, у каждого лагеря должен быть свой сайт. Перед тем как приобрести путевку, рекомендуем обратить внимание на месторасположение лагеря. Заранее уточните информацию о том, в каких корпусах располагаются дети, какой уровень комфорта в помещениях, количество мест в комнатах, как будет организовано питание", - добавили в ведомстве.
Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендовали дополнительно обратить внимание на наличие в лагере спортивных объектов, например, стадионов, мест для купания, что может разнообразить досуг ребенка. Также родителям посоветовали заглянуть в спецификации кружков и секций, а еще узнать о планируемых специальных оздоровительных мероприятиях.
"Не менее важным аспектом является квалификация вожатых и воспитателей. Удостоверьтесь, что они имеют педагогическое образование и достаточный опыт работы с детьми. Наличие профессиональности и опыта у сотрудников лагеря может значительно повлиять на качество отдыха вашего ребенка", - рассказали в пресс-службе.
Там также посоветовали проверять отзывы и рекомендации, так как мнения других родителей и детей, которые уже отдыхали в лагере, могут дать полезную информацию и помочь сделать правильный выбор.