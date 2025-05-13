https://ria.ru/20250513/orban-2016745252.html

Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС

Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 13.05.2025

Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС

Украинские спецслужбы с помощью шпионского скандала пытались сорвать голосование о членстве Киева в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:12:00+03:00

2025-05-13T19:12:00+03:00

2025-05-13T19:55:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 13 мая — РИА Новости. Украинские спецслужбы с помощью шпионского скандала пытались сорвать голосование о членстве Киева в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*."Закончилось заседание Совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни. Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС", — отметил он.По словам премьера, на прошедшем заседании выяснилось, что для проведения акции украинская сторона использовала связи внутри Венгрии и при поддержке местной партии начала атаку на силы обороны страны."Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще не было на памяти человечества. Следует ожидать, что до завершения опроса общественного мнения будут проводиться дальнейшие операции. Венгерские службы к этому готовы", — указал Орбан.Политик также подчеркнул, что власти республики доведут голосование до конца, поскольку "ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров".В минувшую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила "агентурную сеть военной разведки Венгрии". Задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в этом году. Утверждается, что их задачами якобы были сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также сбор и передача в Будапешт данных о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о выдворении из страны двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Киев заявил, что высылает двух венгерских дипломатов. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016376666.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, служба безопасности украины, петер сийярто