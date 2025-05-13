https://ria.ru/20250513/orban-2016737953.html

Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС

Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС - РИА Новости, 13.05.2025

Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС

Только одну мелодию разрешено петь в "брюссельском оркестре", тех, кто пытается противостоять, наказывают и пытаются свергнуть, заявил венгерский... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:21:00+03:00

2025-05-13T18:21:00+03:00

2025-05-13T18:21:00+03:00

в мире

будапешт

брюссель

венгрия

виктор орбан

еврокомиссия

европейская народная партия

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 13 мая - РИА Новости. Только одну мелодию разрешено петь в "брюссельском оркестре", тех, кто пытается противостоять, наказывают и пытаются свергнуть, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Споёте другую - и они урежут ваше финансирование, очернят ваше правительство и попытаются заменить вас марионеткой", - написал Орбан в соцсети Х. По его словам, на каждый кризис Будапешт отвечает тем, что требует "больше власти для себя, меньше суверенитета для государств-членов". "Результат? Евросоюз в упадке, и европейцы платят за это цену. Мы не можем позволить этому продолжаться", - подчеркнул Орбан. Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики. Он также отмечал, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html

https://ria.ru/20250321/es-2006358255.html

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в мире, будапешт, брюссель, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, европейская народная партия, евросоюз