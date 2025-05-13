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Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС - РИА Новости, 13.05.2025
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18:21 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/orban-2016737953.html
Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС
Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС - РИА Новости, 13.05.2025
Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС
Только одну мелодию разрешено петь в "брюссельском оркестре", тех, кто пытается противостоять, наказывают и пытаются свергнуть, заявил венгерский... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:21:00+03:00
2025-05-13T18:21:00+03:00
в мире
будапешт
брюссель
венгрия
виктор орбан
еврокомиссия
европейская народная партия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 13 мая - РИА Новости. Только одну мелодию разрешено петь в "брюссельском оркестре", тех, кто пытается противостоять, наказывают и пытаются свергнуть, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Споёте другую - и они урежут ваше финансирование, очернят ваше правительство и попытаются заменить вас марионеткой", - написал Орбан в соцсети Х. По его словам, на каждый кризис Будапешт отвечает тем, что требует "больше власти для себя, меньше суверенитета для государств-членов". "Результат? Евросоюз в упадке, и европейцы платят за это цену. Мы не можем позволить этому продолжаться", - подчеркнул Орбан. Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики. Он также отмечал, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html
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в мире, будапешт, брюссель, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, европейская народная партия, евросоюз
В мире, Будапешт, Брюссель, Венгрия, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Европейская народная партия, Евросоюз
Орбан рассказал о борьбе с инакомыслящими в ЕС

Орбан: в ЕС разрешена одна риторика, тех, кто противостоит, пытаются свергнуть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 мая - РИА Новости. Только одну мелодию разрешено петь в "брюссельском оркестре", тех, кто пытается противостоять, наказывают и пытаются свергнуть, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Споёте другую - и они урежут ваше финансирование, очернят ваше правительство и попытаются заменить вас марионеткой", - написал Орбан в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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По его словам, на каждый кризис Будапешт отвечает тем, что требует "больше власти для себя, меньше суверенитета для государств-членов".
"Результат? Евросоюз в упадке, и европейцы платят за это цену. Мы не можем позволить этому продолжаться", - подчеркнул Орбан.
Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.
Он также отмечал, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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В миреБудапештБрюссельВенгрияВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвропейская народная партияЕвросоюз
 
 
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