ООН не раскрывает, будет ли представлена на возможных переговорах в Турции
Представитель генсека ООН Дюжаррик: пока нечем поделиться о встрече РФ и Украины
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 13 мая – РИА Новости. ООН пока "нечего сообщить" о том, будет ли Всемирная Организация представлена на возможных переговорах РФ и Украины в четверг в Турции, заявил РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мне пока нечем поделиться", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости.
При этом в понедельник Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможном присутствии на встрече в Стамбуле генсека ООН Антониу Гутерреша, заявлял, что тот занят "многими делами", предложил посмотреть, "что произойдет".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.