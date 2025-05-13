https://ria.ru/20250513/oon-2016759345.html

ООН не раскрывает, будет ли представлена на возможных переговорах в Турции

ООН не раскрывает, будет ли представлена на возможных переговорах в Турции - РИА Новости, 13.05.2025

ООН не раскрывает, будет ли представлена на возможных переговорах в Турции

ООН пока "нечего сообщить" о том, будет ли Всемирная Организация представлена на возможных переговорах РФ и Украины в четверг в Турции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:41:00+03:00

2025-05-13T20:41:00+03:00

2025-05-13T20:41:00+03:00

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ООН, 13 мая – РИА Новости. ООН пока "нечего сообщить" о том, будет ли Всемирная Организация представлена на возможных переговорах РФ и Украины в четверг в Турции, заявил РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мне пока нечем поделиться", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости. При этом в понедельник Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможном присутствии на встрече в Стамбуле генсека ООН Антониу Гутерреша, заявлял, что тот занят "многими делами", предложил посмотреть, "что произойдет". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016574161.html

https://ria.ru/20250513/peregovory-2016658696.html

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