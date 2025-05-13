https://ria.ru/20250513/oon-2016751877.html

ООН приветствует решение США снять санкции с Сирии

ООН приветствует решение США снять санкции с Сирии - РИА Новости, 13.05.2025

ООН приветствует решение США снять санкции с Сирии

ООН приветствует решение США снять санкции с Сирии, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:53:00+03:00

2025-05-13T19:53:00+03:00

2025-05-13T19:53:00+03:00

в мире

сша

сирия

стефан дюжаррик

дональд трамп

оон

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ООН, 13 мая – РИА Новости. ООН приветствует решение США снять санкции с Сирии, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что намерен распорядиться об отмене санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". "Мы приветствуем это решение", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250414/siriya-2011194142.html

сша

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2025

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в мире, сша, сирия, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон