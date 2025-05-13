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Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня - РИА Новости, 13.05.2025
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07:04 13.05.2025 (обновлено: 07:10 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня - РИА Новости, 13.05.2025
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня
В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:04:00+03:00
2025-05-13T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
курская область
белгородская область
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В период трехдневного прекращения огня ударами ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения. Пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли", - говорится в докладе Мирошника за 5-11 мая, поступившем в распоряжение РИА Новости.По его данным, наиболее вопиющие случаи зафиксированы в Курской области, где были применены тяжелые вооружения."При обстреле из дальнобойного РСЗО HIMARS поселка Званное погиб мужчина, в результате сброса авиационной бомбы в поселке Глушково погибла женщина", - отметил он.Кроме того, в Белгородской области 9 мая ВСУ ударили дроном прямо по зданию регионального правительства, травмы получили оказавшиеся рядом с местом атаки заместитель губернатора области и сотрудник Росгвардии. В Херсонской области при артиллерийском обстреле погибла жительница села Днепряны.
https://ria.ru/20250513/plan-2016608034.html
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россия, происшествия, курская область, белгородская область, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Курская область, Белгородская область, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня

Мирошник: в период прекращения огня от ударов Киева погибли шесть человек

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В период трехдневного прекращения огня ударами ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения. Пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли", - говорится в докладе Мирошника за 5-11 мая, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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По его данным, наиболее вопиющие случаи зафиксированы в Курской области, где были применены тяжелые вооружения.
"При обстреле из дальнобойного РСЗО HIMARS поселка Званное погиб мужчина, в результате сброса авиационной бомбы в поселке Глушково погибла женщина", - отметил он.
Кроме того, в Белгородской области 9 мая ВСУ ударили дроном прямо по зданию регионального правительства, травмы получили оказавшиеся рядом с местом атаки заместитель губернатора области и сотрудник Росгвардии. В Херсонской области при артиллерийском обстреле погибла жительница села Днепряны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияКурская областьБелгородская областьХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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