https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня - РИА Новости, 13.05.2025
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня
В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:04:00+03:00
2025-05-13T07:04:00+03:00
2025-05-13T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
курская область
белгородская область
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В период трехдневного прекращения огня ударами ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения. Пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли", - говорится в докладе Мирошника за 5-11 мая, поступившем в распоряжение РИА Новости.По его данным, наиболее вопиющие случаи зафиксированы в Курской области, где были применены тяжелые вооружения."При обстреле из дальнобойного РСЗО HIMARS поселка Званное погиб мужчина, в результате сброса авиационной бомбы в поселке Глушково погибла женщина", - отметил он.Кроме того, в Белгородской области 9 мая ВСУ ударили дроном прямо по зданию регионального правительства, травмы получили оказавшиеся рядом с местом атаки заместитель губернатора области и сотрудник Росгвардии. В Херсонской области при артиллерийском обстреле погибла жительница села Днепряны.
https://ria.ru/20250513/plan-2016608034.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
белгородская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, курская область, белгородская область, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Курская область, Белгородская область, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня
Мирошник: в период прекращения огня от ударов Киева погибли шесть человек