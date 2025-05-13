https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html

Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня

Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня - РИА Новости, 13.05.2025

Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня

В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:04:00+03:00

2025-05-13T07:04:00+03:00

2025-05-13T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

курская область

белгородская область

херсонская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В период трехдневного прекращения огня ударами ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения. Пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли", - говорится в докладе Мирошника за 5-11 мая, поступившем в распоряжение РИА Новости.По его данным, наиболее вопиющие случаи зафиксированы в Курской области, где были применены тяжелые вооружения."При обстреле из дальнобойного РСЗО HIMARS поселка Званное погиб мужчина, в результате сброса авиационной бомбы в поселке Глушково погибла женщина", - отметил он.Кроме того, в Белгородской области 9 мая ВСУ ударили дроном прямо по зданию регионального правительства, травмы получили оказавшиеся рядом с местом атаки заместитель губернатора области и сотрудник Росгвардии. В Херсонской области при артиллерийском обстреле погибла жительница села Днепряны.

https://ria.ru/20250513/plan-2016608034.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, курская область, белгородская область, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)