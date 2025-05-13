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Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.05.2025
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:25:00+03:00
2025-05-13T00:25:00+03:00
2025-05-13T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 30 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. За предыдущие сутки было зафиксировано 24 обстрела.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили 30 боеприпасов по территории ДНР за сутки