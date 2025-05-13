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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/obstrel-2016710536.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.05.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска подвергли Горловку в ДНР артиллерийскому обстрелу и атаковали при помощи беспилотников, в результате чего четыре поселка остались... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:22:00+03:00
2025-05-13T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска подвергли Горловку в ДНР артиллерийскому обстрелу и атаковали при помощи беспилотников, в результате чего четыре поселка остались обесточенными, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии обесточены посёлки Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик, Комарова", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сбросили взрывоопасный предмет с дрона и атаковали при помощи беспилотника-камикадзе. Мэр также сообщал, что в поселке Комарова выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные боеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250513/alaudinov--2016704022.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР и атаковали с помощью БПЛА

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска подвергли Горловку в ДНР артиллерийскому обстрелу и атаковали при помощи беспилотников, в результате чего четыре поселка остались обесточенными, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии обесточены посёлки Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик, Комарова", - написал мэр в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сбросили взрывоопасный предмет с дрона и атаковали при помощи беспилотника-камикадзе.
Мэр также сообщал, что в поселке Комарова выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные боеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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