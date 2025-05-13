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Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита - РИА Новости, 13.05.2025
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16:13 13.05.2025 (обновлено: 16:30 13.05.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250513/obschepit-2016708937.html
Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита
Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита
Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепитов: нужно сделать так, чтобы государство не страдало и отрасль... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:13:00+03:00
2025-05-13T16:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепитов: нужно сделать так, чтобы государство не страдало и отрасль развивалась."Надо просто найти оптимальный вариант и для того, чтобы и потребитель получал выгоду, и чтобы государство только не страдало, а отрасль развивалась", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия

Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепитов: нужно сделать так, чтобы государство не страдало и отрасль развивалась.
"Надо просто найти оптимальный вариант и для того, чтобы и потребитель получал выгоду, и чтобы государство только не страдало, а отрасль развивалась", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
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