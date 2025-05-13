https://ria.ru/20250513/obschepit-2016708937.html

Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита

Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита - РИА Новости, 13.05.2025

Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита

Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепитов: нужно сделать так, чтобы государство не страдало и отрасль... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:13:00+03:00

2025-05-13T16:13:00+03:00

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экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепитов: нужно сделать так, чтобы государство не страдало и отрасль развивалась."Надо просто найти оптимальный вариант и для того, чтобы и потребитель получал выгоду, и чтобы государство только не страдало, а отрасль развивалась", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/nds-2016708510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия