https://ria.ru/20250513/obschepit-2016708937.html
Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита
Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепита
Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепитов: нужно сделать так, чтобы государство не страдало и отрасль... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:13:00+03:00
2025-05-13T16:13:00+03:00
2025-05-13T16:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальный вариант в вопросе НДС для общепитов: нужно сделать так, чтобы государство не страдало и отрасль развивалась."Надо просто найти оптимальный вариант и для того, чтобы и потребитель получал выгоду, и чтобы государство только не страдало, а отрасль развивалась", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/nds-2016708510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия