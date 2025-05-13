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Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии - РИА Новости, 13.05.2025
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18:07 13.05.2025 (обновлено: 18:17 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/novorossiya-2016736122.html
Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии
Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии
В Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:07:00+03:00
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новороссия
россия
владимир путин
экономика
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин."Там есть во что вкладываться (в Новороссии - ред.). Там и земли такие очень плодородные, широта сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Много очень интересных составляющих, в том числе - это льготная ставка по ипотеке сохраняется. Там есть над чем работать. Действительно привлекательные условия", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250421/putin-2012600336.html
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новороссия, россия, владимир путин, экономика, деловая россия
Новороссия, Россия, Владимир Путин, Экономика, Деловая Россия
Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии

Путин: в Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Там есть во что вкладываться (в Новороссии - ред.). Там и земли такие очень плодородные, широта сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Много очень интересных составляющих, в том числе - это льготная ставка по ипотеке сохраняется. Там есть над чем работать. Действительно привлекательные условия", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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НовороссияРоссияВладимир ПутинЭкономикаДеловая Россия
 
 
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