https://ria.ru/20250513/novorossiya-2016736122.html

Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии

Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии - РИА Новости, 13.05.2025

Путин рассказал, в какие сферы выгодно вкладываться в Новороссии

В Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:07:00+03:00

2025-05-13T18:07:00+03:00

2025-05-13T18:17:00+03:00

новороссия

россия

владимир путин

экономика

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин."Там есть во что вкладываться (в Новороссии - ред.). Там и земли такие очень плодородные, широта сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Много очень интересных составляющих, в том числе - это льготная ставка по ипотеке сохраняется. Там есть над чем работать. Действительно привлекательные условия", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250421/putin-2012600336.html

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новороссия, россия, владимир путин, экономика, деловая россия