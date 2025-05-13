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Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу - РИА Новости, 13.05.2025
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15:30 13.05.2025 (обновлено: 16:41 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/netanyakhu-2016695472.html
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу - РИА Новости, 13.05.2025
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу
Израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:30:00+03:00
2025-05-13T16:41:00+03:00
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с резервистами."Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем со всей мощью, чтобы завершить процесс &lt;…&gt; и сломить ХАМАС. Это означает уничтожение ХАМАС", — приводит слова премьера его канцелярия.Нетаньяху подчеркнул, что война не прекратится, даже если палестинские радикалы отпустят десять заложников."Хорошо, привозите их. Мы их заберем, а потом войдем, но войну мы не остановим. Мы можем заключить перемирие на определенное время, но мы пойдем до конца", — заключил он.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), биньямин нетаньяху
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу

Нетаньяху анонсировал операцию в секторе Газа для полного разгрома ХАМАС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с резервистами.
"Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем со всей мощью, чтобы завершить процесс <…> и сломить ХАМАС. Это означает уничтожение ХАМАС", — приводит слова премьера его канцелярия.
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Нетаньяху подчеркнул, что война не прекратится, даже если палестинские радикалы отпустят десять заложников.
"Хорошо, привозите их. Мы их заберем, а потом войдем, но войну мы не остановим. Мы можем заключить перемирие на определенное время, но мы пойдем до конца", — заключил он.
Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ миреСектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Биньямин Нетаньяху
 
 
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