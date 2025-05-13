https://ria.ru/20250513/netanyakhu-2016695472.html
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу - РИА Новости, 13.05.2025
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу
Израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:30:00+03:00
2025-05-13T15:30:00+03:00
2025-05-13T16:41:00+03:00
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01547651ed27b0422bc21b6d4738193e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с резервистами."Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем со всей мощью, чтобы завершить процесс <…> и сломить ХАМАС. Это означает уничтожение ХАМАС", — приводит слова премьера его канцелярия.Нетаньяху подчеркнул, что война не прекратится, даже если палестинские радикалы отпустят десять заложников."Хорошо, привозите их. Мы их заберем, а потом войдем, но войну мы не остановим. Мы можем заключить перемирие на определенное время, но мы пойдем до конца", — заключил он.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html
https://ria.ru/20250513/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_9bee8fb53bc7681b4f6c01ee7b305603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), биньямин нетаньяху
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу
Нетаньяху анонсировал операцию в секторе Газа для полного разгрома ХАМАС