https://ria.ru/20250513/netanyakhu-2016695472.html

Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу

Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу - РИА Новости, 13.05.2025

Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу

Израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:30:00+03:00

2025-05-13T15:30:00+03:00

2025-05-13T16:41:00+03:00

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Израильская армия в ближайшие дни войдет в сектор Газа с целью полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с резервистами."Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем со всей мощью, чтобы завершить процесс <…> и сломить ХАМАС. Это означает уничтожение ХАМАС", — приводит слова премьера его канцелярия.Нетаньяху подчеркнул, что война не прекратится, даже если палестинские радикалы отпустят десять заложников."Хорошо, привозите их. Мы их заберем, а потом войдем, но войну мы не остановим. Мы можем заключить перемирие на определенное время, но мы пойдем до конца", — заключил он.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), биньямин нетаньяху