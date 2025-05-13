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Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС - РИА Новости, 13.05.2025
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16:12 13.05.2025 (обновлено: 16:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/nds-2016708510.html
Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС
Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС
В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:12:00+03:00
2025-05-13T16:35:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин."У нас все время идет дискуссия в правительстве, вот нам нужно сохранить НДС или просто все целиком менять... Но мне кажется, что такая работа она (необходима - ред.) по отраслям", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Путин назвал возможные изменения целесообразными."Это даст большую нам отдачу, даже бюджетным, всем уровням бюджетной системы", - отметил президент. Он также поинтересовался мнением главы Минфина Антона Силуанова.
https://ria.ru/20250513/ekonomika-2016701640.html
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС

Путин: в правительстве идет дискуссия об НДС, нужна тонкая работа по отраслям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас все время идет дискуссия в правительстве, вот нам нужно сохранить НДС или просто все целиком менять... Но мне кажется, что такая работа она (необходима - ред.) по отраслям", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Путин назвал возможные изменения целесообразными.
"Это даст большую нам отдачу, даже бюджетным, всем уровням бюджетной системы", - отметил президент. Он также поинтересовался мнением главы Минфина Антона Силуанова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
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