https://ria.ru/20250513/nds-2016708510.html

Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС

Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС - РИА Новости, 13.05.2025

Путин рассказал о постоянных дискуссиях в правительстве об НДС

В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:12:00+03:00

2025-05-13T16:12:00+03:00

2025-05-13T16:35:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В правительстве РФ постоянно идут дискуссии об НДС, необходима тонкая работа по отраслям, сообщил президент России Владимир Путин."У нас все время идет дискуссия в правительстве, вот нам нужно сохранить НДС или просто все целиком менять... Но мне кажется, что такая работа она (необходима - ред.) по отраслям", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Путин назвал возможные изменения целесообразными."Это даст большую нам отдачу, даже бюджетным, всем уровням бюджетной системы", - отметил президент. Он также поинтересовался мнением главы Минфина Антона Силуанова.

https://ria.ru/20250513/ekonomika-2016701640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия