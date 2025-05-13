https://ria.ru/20250513/mvd-2016721479.html
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг" - РИА Новости, 13.05.2025
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"
"Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе "Безопасность" на портале, тогда при входе РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:17:00+03:00
2025-05-13T17:17:00+03:00
2025-05-13T17:17:00+03:00
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мошенничество
госуслуги
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе "Безопасность" на портале, тогда при входе в аккаунт на почту приходит письмо с определенного адреса, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", - говорится в сообщении. В смс-сообщения такая информация не отправляется, добавили в ведомстве.
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, госуслуги
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество, Госуслуги
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"
МВД: Госуслуги уведомляют пользователей о входе в аккаунт только с одного адреса