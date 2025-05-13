https://ria.ru/20250513/mvd-2016721479.html

МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"

МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг" - РИА Новости, 13.05.2025

МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"

"Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе "Безопасность" на портале, тогда при входе РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:17:00+03:00

2025-05-13T17:17:00+03:00

2025-05-13T17:17:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

мошенничество

госуслуги

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе "Безопасность" на портале, тогда при входе в аккаунт на почту приходит письмо с определенного адреса, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", - говорится в сообщении. В смс-сообщения такая информация не отправляется, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html

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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, госуслуги