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МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг" - РИА Новости, 13.05.2025
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17:17 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/mvd-2016721479.html
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг" - РИА Новости, 13.05.2025
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"
"Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе "Безопасность" на портале, тогда при входе РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:17:00+03:00
2025-05-13T17:17:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мошенничество
госуслуги
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе "Безопасность" на портале, тогда при входе в аккаунт на почту приходит письмо с определенного адреса, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", - говорится в сообщении. В смс-сообщения такая информация не отправляется, добавили в ведомстве.
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, госуслуги
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество, Госуслуги
МВД рассказало, как распознать сообщения от мошенников под видом "Госуслуг"

МВД: Госуслуги уведомляют пользователей о входе в аккаунт только с одного адреса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если пользователь сам подписался на них в разделе "Безопасность" на портале, тогда при входе в аккаунт на почту приходит письмо с определенного адреса, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.
В смс-сообщения такая информация не отправляется, добавили в ведомстве.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМошенничествоГосуслуги
 
 
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