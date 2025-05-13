https://ria.ru/20250513/moskva-2016610789.html
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток - РИА Новости, 13.05.2025
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток
В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:35:00+03:00
2025-05-13T07:35:00+03:00
2025-05-13T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Почти 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц в преддверии летнего сезона установят на водоемах специалисты комплекса городского хозяйства Москвы", — говорится в заявлении.Отмечается, что за зиму домики отчистили и отмыли, отремонтировали, а также заменили поврежденные элементы.
https://ria.ru/20250419/utki-2012272661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток
В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для водоплавающих