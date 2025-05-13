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В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток - РИА Новости, 13.05.2025
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07:35 13.05.2025 (обновлено: 10:24 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/moskva-2016610789.html
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток - РИА Новости, 13.05.2025
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток
В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Почти 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц в преддверии летнего сезона установят на водоемах специалисты комплекса городского хозяйства Москвы", — говорится в заявлении.Отмечается, что за зиму домики отчистили и отмыли, отремонтировали, а также заменили поврежденные элементы.
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москва, общество
Москва, Общество
В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток

В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для водоплавающих

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы На городских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток
На городских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
На городских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Почти 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц в преддверии летнего сезона установят на водоемах специалисты комплекса городского хозяйства Москвы", — говорится в заявлении.
Отмечается, что за зиму домики отчистили и отмыли, отремонтировали, а также заменили поврежденные элементы.
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