https://ria.ru/20250513/moskva-2016610789.html

В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток

В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток - РИА Новости, 13.05.2025

В московских водоемах установят почти 200 домиков для уток

В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:35:00+03:00

2025-05-13T07:35:00+03:00

2025-05-13T10:24:00+03:00

москва

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для уток, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Почти 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц в преддверии летнего сезона установят на водоемах специалисты комплекса городского хозяйства Москвы", — говорится в заявлении.Отмечается, что за зиму домики отчистили и отмыли, отремонтировали, а также заменили поврежденные элементы.

https://ria.ru/20250419/utki-2012272661.html

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество