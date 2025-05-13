https://ria.ru/20250513/moskva-2016590160.html
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ возвели первые корпуса новостроек
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ возвели первые корпуса новостроек - РИА Новости, 13.05.2025
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ возвели первые корпуса новостроек
Рядом с деревней Яковлево в Новой Москве появились несколько корпусов жилого квартала, построенные по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:06:00+03:00
2025-05-13T10:06:00+03:00
2025-05-13T10:06:00+03:00
москва
новая москва
троицкий административный округ
лесной
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рядом с деревней Яковлево в Новой Москве появились несколько корпусов жилого квартала, построенные по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новостройки находятся в Троицком административном округе, на улице Лесной. Объекты возводит ГК "МонАрх" по инновационной крупногабаритной модульной технологии."На участке площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево инвестор реализует проект комплексного развития территории, в рамках которого строится новый жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Уже построены первые пять корпусов переменной этажности общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в них 225 квартир. Всего в составе первой очереди здесь возведут 12 домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Помимо жилых домов, в квартале также построят социальные и деловые объекты на 7 тысячах "квадратов", уточнил замглавы города.Например, там планируется возвести детский сад на 100 человек и школу на 150 человек. При строительстве этих зданий тоже будет использована модульная технология, отмечается в сообщении пресс-службы.Также на первом этаже одного дома помещение на 100 "квадратов" обустроят под молочную кухню, которую передадут городу.
https://ria.ru/20250510/efimov-2015563185.html
https://ria.ru/20250508/efimov-2015510442.html
москва
новая москва
троицкий административный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новая москва, троицкий административный округ, лесной, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Новая Москва, Троицкий административный округ, Лесной, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ возвели первые корпуса новостроек
Ефимов: в ТиНАО появились первые корпуса нового жилого квартала в рамках КРТ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рядом с деревней Яковлево в Новой Москве появились несколько корпусов жилого квартала, построенные по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новостройки находятся в Троицком административном округе
, на улице Лесной
. Объекты возводит ГК "МонАрх" по инновационной крупногабаритной модульной технологии.
"На участке площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево инвестор реализует проект комплексного развития территории, в рамках которого строится новый жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Уже построены первые пять корпусов переменной этажности общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в них 225 квартир. Всего в составе первой очереди здесь возведут 12 домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Помимо жилых домов, в квартале также построят социальные и деловые объекты на 7 тысячах "квадратов", уточнил замглавы города.
Например, там планируется возвести детский сад на 100 человек и школу на 150 человек. При строительстве этих зданий тоже будет использована модульная технология, отмечается в сообщении пресс-службы.
Также на первом этаже одного дома помещение на 100 "квадратов" обустроят под молочную кухню, которую передадут городу.