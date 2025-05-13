https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html

Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться

Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться - РИА Новости, 13.05.2025

Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться

Россиянам не следует раскрывать финансовую информацию, коды аутентификации, личные данные и документы, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщило Управление по РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:50:00+03:00

2025-05-13T09:50:00+03:00

2025-05-13T15:03:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

мошенничество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиянам не следует раскрывать финансовую информацию, коды аутентификации, личные данные и документы, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества", — говорится в релизе.В киберполиции перечислили данные, которыми нельзя делиться:В МВД напомнили, что сотрудники банков, полиции и портала "Госуслуги" никогда не станут просить код доступа или паспорт по телефону или в чате. Управление призвало бережно относиться к личным данным.

https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество