Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться
В МВД назвали данные, которые никому никогда нельзя сообщать
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиянам не следует раскрывать финансовую информацию, коды аутентификации, личные данные и документы, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества", — говорится в релизе.
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Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
В киберполиции перечислили данные, которыми нельзя делиться:
- номером карты, сроком ее действия, CVC/CVV-кодом, логинами и паролями от интернет-банка, кодами из SMS, пуш-уведомлениями подтверждения;
- паспортными данными, ИНН, СНИЛС, фотографиями документов;
- разовыми паролями из SMS, push-кодами, QR-кодами подтверждения;
- адресом, номерами родственников, маршрутом поездки, местоположением в режиме реального времени;
- сочетанием имени, даты рождения и номером телефона.
В МВД напомнили, что сотрудники банков, полиции и портала "Госуслуги" никогда не станут просить код доступа или паспорт по телефону или в чате. Управление призвало бережно относиться к личным данным.