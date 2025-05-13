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Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться - РИА Новости, 13.05.2025
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09:50 13.05.2025 (обновлено: 15:03 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html
Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться
Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться - РИА Новости, 13.05.2025
Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться
Россиянам не следует раскрывать финансовую информацию, коды аутентификации, личные данные и документы, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщило Управление по РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:50:00+03:00
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общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мошенничество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиянам не следует раскрывать финансовую информацию, коды аутентификации, личные данные и документы, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества", — говорится в релизе.В киберполиции перечислили данные, которыми нельзя делиться:В МВД напомнили, что сотрудники банков, полиции и портала "Госуслуги" никогда не станут просить код доступа или паспорт по телефону или в чате. Управление призвало бережно относиться к личным данным.
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество
Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться

В МВД назвали данные, которые никому никогда нельзя сообщать

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Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиянам не следует раскрывать финансовую информацию, коды аутентификации, личные данные и документы, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества", — говорится в релизе.
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11 февраля, 13:50
В киберполиции перечислили данные, которыми нельзя делиться:
  • номером карты, сроком ее действия, CVC/CVV-кодом, логинами и паролями от интернет-банка, кодами из SMS, пуш-уведомлениями подтверждения;
  • паспортными данными, ИНН, СНИЛС, фотографиями документов;
  • разовыми паролями из SMS, push-кодами, QR-кодами подтверждения;
  • адресом, номерами родственников, маршрутом поездки, местоположением в режиме реального времени;
  • сочетанием имени, даты рождения и номером телефона.
В МВД напомнили, что сотрудники банков, полиции и портала "Госуслуги" никогда не станут просить код доступа или паспорт по телефону или в чате. Управление призвало бережно относиться к личным данным.
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМошенничество
 
 
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