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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в румынские выборы

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в румынские выборы - РИА Новости, 13.05.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в румынские выборы

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) вмешиваются в выборы в соседней Румынии, заявил лидер оппозиционной... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:25:00+03:00

2025-05-13T13:25:00+03:00

2025-05-13T13:25:00+03:00

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марчел чолаку

либерально-демократическая партия молдавии

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КИШИНЕВ, 13 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) вмешиваются в выборы в соседней Румынии, заявил лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), экс-премьер страны Владимир Филат в своем Telegram-канале. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. В Молдавии, где были открыты 64 избирательных участка для обладателей румынского гражданства, Дан, за которого агитировало руководство ПДС, получил 52,6% (за него проголосовало 47,6 тысяч из 91 тысячи избирателей, включенных в электоральные списки). "Кто, если не президент Молдовы, с утра до ночи причитая о недопущении внешнего вмешательства в молдавские выборы, бесцеремонно вмешивается в румынские избирательные процессы", — написал Филат. Политик напомнил, что ПДС, председателем которой до вступления в президентскую должность являлась Санду, и до сих пор считающаяся ее теневым лидером, в ноябре прошлого года официально поддержала на выборах в Румынии председателя Национал-либеральной партии (PNL) Николая Чукэ, внутри страны агитировала своих сторонников за председателя партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елену Ласкони. "Всего две с небольшим тысячи голосов, ушедших, по милости Санду, от Чукэ к Ласкони, не позволили председателю Социал-демократической партии (PSD) Марчелу Чолаку выйти во второй тур и стать президентом Румынии. В итоге чем все завершилось: Чукэ подал в отставку с должности председателя PNL, Чолаку покинул должность премьера и председателя PSD ( обе партии входят в правящую коалицию в парламенте – ред.). Сейчас ситуация повторяется, ПДС загодя заявила о поддержке Крина Антонеску (кандидат от правящей в Румынии коалиции, в первом туре он проиграл борьбу Дану за второе место – ред.), но, обставив румынских и брюссельских коллег, на самом деле включилась по полной за Дана.... У Санду нет друзей. Есть только попутчики и враги, которые периодически меняются местами в табели о рангах, в зависимости от вестей, доносящихся с Елисейских Полей", - подчеркнул Филат. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250510/rumyniya-2015524909.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, молдавия, бухарест, майя санду, владимир филат, марчел чолаку, либерально-демократическая партия молдавии, президентские выборы в румынии — 2025