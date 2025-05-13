Моди оценил роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном
Моди: российские комплексы С-400 сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Нарендра Моди высоко оценил роль закупленных в России зенитно-ракетных комплексов С-400 в операции "Синдур" против Пакистана.
"Помимо живой силы, координация действий техники в операции "Синдур" также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы (разработанные в рамках программы. — Прим. ред.) "Сделано в Индии", такие как Akash, — все они получили беспрецедентно мощную поддержку современной системы обороны, такой как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии", — сказал он.
Премьер также обратился к индийским военнослужащим, отметив, что в последние десять лет ВВС и другие силы получили лучшие мировые технологии, но поддержание сложной системы и ее эффективная эксплуатация требуют выдающихся навыков. По его словам, индийской армии удалось соединить технологии с тактикой и доказать свое превосходство.
С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия системы достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обошлись Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов, поставки должны завершиться в этом году. Страна стала третьим зарубежным покупателем комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи. По данным индийских СМИ, их развернули таким образом, что они могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу с Пакистаном.
Обострение индо-пакистанского конфликта
Напряженность на границе между Индией и Пакистаном обострилась 22 апреля после нападения террористов на туристов в районе города Пахалгам в Джамму и Кашмире. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индийские власти заявили, что располагают доказательствами причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило о начале операции "Синдур". В военном ведомстве утверждали, что нанесли удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, но не по военным объектам.
Власти Пакистана, со своей стороны, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов, при этом погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
Четыре дня спустя Нью-Дели и Исламабад договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 10 мая. Позже стало известно, что высокопоставленные военные двух стран договорились рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.