https://ria.ru/20250513/modi-2016680978.html

Моди оценил роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном

Моди оценил роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном - РИА Новости, 13.05.2025

Моди оценил роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном

Закупленные в России системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:39:00+03:00

2025-05-13T14:39:00+03:00

2025-05-13T15:26:00+03:00

в мире

с-400 «триумф»

операция синдур в пакистане

индия

пакистан

технологии

россия

нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая — РИА Новости. Закупленные в России системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Помимо силы людей, координация действий техники в операции "Синдур" также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы (разработанные в рамках программы. — Прим. ред.) "Сделано в Индии", такие как Akash, — все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии", — сказал он.Моди отметил, что у Индии есть доступ к "новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять"."За последнее десятилетие лучшие мировые технологии достигли ВВС и всех наших других сил. Мы все знаем, что с новыми технологиями проблемы не менее велики. Поддержание сложной и усовершенствованной системы, ее эффективная эксплуатация — выдающийся навык. Вы соединили технологии с тактикой. Вы доказали, что вы превосходны в этом", — сказал премьер. Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) 10 мая.

https://ria.ru/20250512/aeroport-2016420520.html

https://ria.ru/20250513/indiya-2016605326.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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в мире, с-400 «триумф», операция синдур в пакистане, индия, пакистан, технологии, россия, нарендра моди, нью-дели