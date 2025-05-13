Моди оценил роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном
Моди: российские системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая — РИА Новости. Закупленные в России системы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Помимо силы людей, координация действий техники в операции "Синдур" также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы (разработанные в рамках программы. — Прим. ред.) "Сделано в Индии", такие как Akash, — все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии", — сказал он.
Моди отметил, что у Индии есть доступ к "новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять".
"За последнее десятилетие лучшие мировые технологии достигли ВВС и всех наших других сил. Мы все знаем, что с новыми технологиями проблемы не менее велики. Поддержание сложной и усовершенствованной системы, ее эффективная эксплуатация — выдающийся навык. Вы соединили технологии с тактикой. Вы доказали, что вы превосходны в этом", — сказал премьер.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Страна стала третьим зарубежным покупателем комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи. По данным индийских СМИ, их развернули таким образом, что они могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу с Пакистаном.
Эскалация конфликта
Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) 10 мая.