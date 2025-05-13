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ВСУ потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/mo-2016659518.html
ВСУ потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 13.05.2025
ВСУ потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:53:00+03:00
2025-05-13T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 290 военных в зоне действий "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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