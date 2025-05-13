https://ria.ru/20250513/mladenets-2016731538.html

СК завершил расследование дела матери, бросившей младенца в Нижнем Тагиле

СК завершил расследование дела матери, бросившей младенца в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 13.05.2025

СК завершил расследование дела матери, бросившей младенца в Нижнем Тагиле

Жительница Нижнего Тагила, бросившая новорождённого сына на скамейке, не хотела заниматься его содержанием и воспитанием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:48:00+03:00

2025-05-13T17:48:00+03:00

2025-05-13T17:48:00+03:00

происшествия

нижний тагил

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила, бросившая новорождённого сына на скамейке, не хотела заниматься его содержанием и воспитанием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорождённый мальчик, завернутый в одеяло, на улице тогда было примерно -10 градусов. По данным управлений СК и МВД по региону, нашедший ребёнка мужчина вызвал "скорую", никаких пояснительных записок в свёртке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в больницу с переохлаждением. В больнице у младенца был взят образец букального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его мать – 36-летняя дорожный рабочий, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В 2018 году она была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал женщину, ей предъявили обвинение в покушении на убийство. Во вторник СК по региону отмечал, что расследование уголовного дела завершено, оно с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. "Объясняла, что якобы не хотела заниматься воспитанием и содержанием ребёнка. Свою вину признала", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф)