СК завершил расследование дела матери, бросившей младенца в Нижнем Тагиле
Бросившая младенца на скамейке жительница Нижнего Тагила не хотела им заниматься
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила, бросившая новорождённого сына на скамейке, не хотела заниматься его содержанием и воспитанием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорождённый мальчик, завернутый в одеяло, на улице тогда было примерно -10 градусов. По данным управлений СК и МВД по региону, нашедший ребёнка мужчина вызвал "скорую", никаких пояснительных записок в свёртке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в больницу с переохлаждением. В больнице у младенца был взят образец букального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его мать – 36-летняя дорожный рабочий, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В 2018 году она была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал женщину, ей предъявили обвинение в покушении на убийство.
Во вторник СК по региону отмечал, что расследование уголовного дела завершено, оно с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Объясняла, что якобы не хотела заниматься воспитанием и содержанием ребёнка. Свою вину признала", – сказал собеседник агентства.
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