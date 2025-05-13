https://ria.ru/20250513/mladenets-2016707652.html

В Приморском крае проверят причины гибели младенца

В Приморском крае проверят причины гибели младенца - РИА Новости, 13.05.2025

В Приморском крае проверят причины гибели младенца

Росздравнадзор проверит причины гибели 7-месячного младенца в Приморском крае, которому якобы не была оказана своевременная медпомощь, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:09:00+03:00

2025-05-13T16:09:00+03:00

2025-05-13T16:10:00+03:00

происшествия

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_30570c19c9b529d114e029871109a351.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росздравнадзор проверит причины гибели 7-месячного младенца в Приморском крае, которому якобы не была оказана своевременная медпомощь, сообщили в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ писали, что родители ребенка, который капризничал и отказывался есть, обратились в ближайшую больницу в Фокино приморского посёлка Дунай. Там педиатр заподозрила ротавирус и отправила семью лечиться дома. Позже состояние малыша ухудшилось, его повезли в Находку. Там после капельницы глюкозы ребёнку стало ещё хуже, рентген показал кишечную непроходимость, и его направили во Владивосток. К моменту прибытия машины у ребёнка закатывались глаза и посинело все тело. Во Владивосток его довезти живым не удалось. Причиной смерти назвали заворот тонкой кишки и острый перитон. "Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю проверит причины смерти 7-месячного мальчика, которому, по сообщениям СМИ, не была оказана своевременная качественная медицинская помощь в нескольких медорганизациях региона", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013880105.html

приморский край

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, владивосток