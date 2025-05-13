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В Приморском крае проверят причины гибели младенца - РИА Новости, 13.05.2025
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16:09 13.05.2025 (обновлено: 16:10 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/mladenets-2016707652.html
В Приморском крае проверят причины гибели младенца
В Приморском крае проверят причины гибели младенца - РИА Новости, 13.05.2025
В Приморском крае проверят причины гибели младенца
Росздравнадзор проверит причины гибели 7-месячного младенца в Приморском крае, которому якобы не была оказана своевременная медпомощь, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:09:00+03:00
2025-05-13T16:10:00+03:00
происшествия
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
владивосток
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росздравнадзор проверит причины гибели 7-месячного младенца в Приморском крае, которому якобы не была оказана своевременная медпомощь, сообщили в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ писали, что родители ребенка, который капризничал и отказывался есть, обратились в ближайшую больницу в Фокино приморского посёлка Дунай. Там педиатр заподозрила ротавирус и отправила семью лечиться дома. Позже состояние малыша ухудшилось, его повезли в Находку. Там после капельницы глюкозы ребёнку стало ещё хуже, рентген показал кишечную непроходимость, и его направили во Владивосток. К моменту прибытия машины у ребёнка закатывались глаза и посинело все тело. Во Владивосток его довезти живым не удалось. Причиной смерти назвали заворот тонкой кишки и острый перитон. "Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю проверит причины смерти 7-месячного мальчика, которому, по сообщениям СМИ, не была оказана своевременная качественная медицинская помощь в нескольких медорганизациях региона", - говорится в сообщении ведомства.
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приморский край
россия
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происшествия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, владивосток
Происшествия, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Владивосток
В Приморском крае проверят причины гибели младенца

Росздравнадзор проверит причины гибели 7-месячного младенца в Приморском крае

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росздравнадзор проверит причины гибели 7-месячного младенца в Приморском крае, которому якобы не была оказана своевременная медпомощь, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Ранее в СМИ писали, что родители ребенка, который капризничал и отказывался есть, обратились в ближайшую больницу в Фокино приморского посёлка Дунай. Там педиатр заподозрила ротавирус и отправила семью лечиться дома. Позже состояние малыша ухудшилось, его повезли в Находку. Там после капельницы глюкозы ребёнку стало ещё хуже, рентген показал кишечную непроходимость, и его направили во Владивосток. К моменту прибытия машины у ребёнка закатывались глаза и посинело все тело. Во Владивосток его довезти живым не удалось. Причиной смерти назвали заворот тонкой кишки и острый перитон.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю проверит причины смерти 7-месячного мальчика, которому, по сообщениям СМИ, не была оказана своевременная качественная медицинская помощь в нескольких медорганизациях региона", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияВладивосток
 
 
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