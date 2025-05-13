"Девочек не обижают". Мизулина прокомментировала иск к Дудю* и Лебедеву
Мизулина направит присужденные ей деньги по иску на поддержку участников СВО
© РИА НовостиГлава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила после решения суда по ее иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом), что присужденные ей деньги направит в ОНФ на поддержку участников СВО и что "девочек обижать нельзя".
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"Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО. Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
После суда адвокат Лебедева Калой Ахильгов сообщил РИА Новости, что обжалует это решение. Таким образом, деньги Мизулина сможет получить, если вышестоящая инстанция откажет ответчикам в апелляции.
Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
* признан иноагентом