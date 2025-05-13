https://ria.ru/20250513/mizulina-2016655812.html

"Девочек не обижают". Мизулина прокомментировала иск к Дудю* и Лебедеву

"Девочек не обижают". Мизулина прокомментировала иск к Дудю* и Лебедеву - РИА Новости, 13.05.2025

"Девочек не обижают". Мизулина прокомментировала иск к Дудю* и Лебедеву

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила после решения суда по ее иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:32:00+03:00

2025-05-13T12:32:00+03:00

2025-05-13T12:33:00+03:00

екатерина мизулина

артемий лебедев

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила после решения суда по ее иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом), что присужденные ей деньги направит в ОНФ на поддержку участников СВО и что "девочек обижать нельзя". Во вторник Лефортовский суд Москвы по иску Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал с Лебедева 300 тысяч рублей, с Дудя* 200 тысяч, а также обязал их удалить оскорбительные фразы из видео. "Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО. Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. После суда адвокат Лебедева Калой Ахильгов сообщил РИА Новости, что обжалует это решение. Таким образом, деньги Мизулина сможет получить, если вышестоящая инстанция откажет ответчикам в апелляции. Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.* признан иноагентом

https://ria.ru/20250416/vopros-2011543928.html

https://ria.ru/20250407/litvin-2009843838.html

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екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета