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Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 13.05.2025 (обновлено: 13:22 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/mirolyubovka-2016658310.html
Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР
Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2025
Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Миролюбовка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:44:00+03:00
2025-05-13T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Миролюбовка в Донбассе, сообщило Минобороны.&quot;Решительными действиями подразделений группировки войск &quot;Центр&quot; освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР

МО РФ: освобожден населенный пункт Миролюбовка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Миролюбовка в Донбассе, сообщило Минобороны.
«

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Миролюбовка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Миролюбовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Миролюбовка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • более 470 человек убитыми и ранеными;
  • семь боевых бронемашин, в том числе два американских HMMWV;
  • 15 автомобилей;
  • одно артиллерийское орудие.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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