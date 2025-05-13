https://ria.ru/20250513/mirolyubovka-2016658310.html

Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР

Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2025

Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Миролюбовка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:44:00+03:00

2025-05-13T12:44:00+03:00

2025-05-13T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Миролюбовка в Донбассе, сообщило Минобороны."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность