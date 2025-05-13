Российские военные освободили Миролюбовку в ДНР
МО РФ: освобожден населенный пункт Миролюбовка в ДНР
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Миролюбовка в Донбассе, сообщило Минобороны.
«
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Миролюбовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Миролюбовка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
- более 470 человек убитыми и ранеными;
- семь боевых бронемашин, в том числе два американских HMMWV;
- 15 автомобилей;
- одно артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18