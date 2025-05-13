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Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год - РИА Новости, 13.05.2025
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05:21 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/mintrud-2016603726.html
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год - РИА Новости, 13.05.2025
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год
Министерство труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждает производственный календарь на следующий год, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:21:00+03:00
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россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждает производственный календарь на следующий год, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков. "Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий, 2026-й год", - сказал Котяков.
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россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год

Котяков: Минтруд обсуждает производственный календарь на 2026 год

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждает производственный календарь на следующий год, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков.
"Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий, 2026-й год", - сказал Котяков.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Котяков рассказал о календаре праздников на 2025 год
18 февраля, 12:38
 
РоссияАнтон КотяковОбщество
 
 
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