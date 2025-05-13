https://ria.ru/20250513/mintrud-2016603726.html
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год - РИА Новости, 13.05.2025
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год
Министерство труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждает производственный календарь на следующий год, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:21:00+03:00
2025-05-13T05:21:00+03:00
2025-05-13T05:21:00+03:00
россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждает производственный календарь на следующий год, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков. "Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий, 2026-й год", - сказал Котяков.
https://ria.ru/20250218/kotjakov-2000030241.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год
Котяков: Минтруд обсуждает производственный календарь на 2026 год