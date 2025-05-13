https://ria.ru/20250513/mintrud-2016603726.html

Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год

Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год - РИА Новости, 13.05.2025

Минтруд обсуждает производственный календарь на следующий год

Министерство труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждает производственный календарь на следующий год, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков. РИА Новости, 13.05.2025

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россия

антон котяков

общество

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ сейчас обсуждает производственный календарь на следующий год, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков. "Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий, 2026-й год", - сказал Котяков.

https://ria.ru/20250218/kotjakov-2000030241.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон котяков, общество