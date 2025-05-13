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Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию - РИА Новости, 13.05.2025
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15:19 13.05.2025 (обновлено: 15:27 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html
Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию
Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию - РИА Новости, 13.05.2025
Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию
Трудовые мигранты из Узбекистана будут компенсировать властям республики затраты в случае своей депортации на родину, сообщает пресс-служба агентства миграции... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:19:00+03:00
2025-05-13T15:27:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 13 мая – РИА Новости. Трудовые мигранты из Узбекистана будут компенсировать властям республики затраты в случае своей депортации на родину, сообщает пресс-служба агентства миграции при правительстве страны в Telegram-канале. По данным пресс-службы, постановлением кабмина утвержден порядок возврата и взыскания расходов в отношении граждан, которые были организованно направлены на работу за границу, но были депортированы за нарушение законодательства страны пребывания. "Согласно документу, если депортированный гражданин был возвращён за счёт средств миграционного фонда, расходы на его возврат подлежат возмещению за счёт самого гражданина", - говорится в сообщении агентства. Подлежат также возврату суммы субсидий и компенсаций, предоставленных фондом. В течение срока до одного года таким гражданам не будут оказываться услуги по организованному трудоустройству в развитые страны, добавили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе агентства миграции при кабмине Узбекистана сообщали РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего оргнабора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20250512/migranty-2016481335.html
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в мире, узбекистан, россия, мигранты, трудовая миграция, миграция, общество
В мире, Узбекистан, Россия, Мигранты, трудовая миграция, Миграция, Общество
Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию

Трудовые мигранты из Узбекистана будут возмещать затраты за депортацию на родину

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкСотрудник ФМС
Сотрудник ФМС - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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ТАШКЕНТ, 13 мая – РИА Новости. Трудовые мигранты из Узбекистана будут компенсировать властям республики затраты в случае своей депортации на родину, сообщает пресс-служба агентства миграции при правительстве страны в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, постановлением кабмина утвержден порядок возврата и взыскания расходов в отношении граждан, которые были организованно направлены на работу за границу, но были депортированы за нарушение законодательства страны пребывания.
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"Согласно документу, если депортированный гражданин был возвращён за счёт средств миграционного фонда, расходы на его возврат подлежат возмещению за счёт самого гражданина", - говорится в сообщении агентства.
Подлежат также возврату суммы субсидий и компенсаций, предоставленных фондом. В течение срока до одного года таким гражданам не будут оказываться услуги по организованному трудоустройству в развитые страны, добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе агентства миграции при кабмине Узбекистана сообщали РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего оргнабора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.
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