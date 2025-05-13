Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД
МИД в связи с решением по MH17 заявил, что совет ИКАО не является независимым
© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН-17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД в связи с с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17.
"Совет полностью проигнорировал присутствие в районе катастрофы украинских ЗРК "Бук" и маркировку обломков ракеты, указывающую на её украинское происхождение. Раньше Украина уже сбивала гражданский авиалайнер – в 2001 году ее силы ПВО сбили российский Ту-154М над Черным морем. Помимо этого, совет, управляемый странами "коллективного Запада" и их сателлитами, также проигнорировал решение Международного суда ООН от 31 января 2024 года по делу "Украина против России", в соответствии с которым были отклонены требования Киева о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17", - говорится в заявлении для СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
Совет ИКАО не является независимым, и это уже давно никого не удивляет, подчеркнуло ведомство.
"Совет ИКАО не является независимым. Он состоит из 36 государств-членов ИКАО (всего 193), голосующих по указанию из столиц. Большинство представляют западные страны и их непосредственных сателлитов. Далее – простая арифметика. Профессионально и по существу никто из них вопрос не рассматривал. Практика использования совета ИКАО против неугодных "коллективному Западу" стран не нова. Это уже давно никого не удивляет", - говорится в заявлении МИД.
"Тогда заинтересованные западники, которых не устроил предварительный доклад группы по расследованию, пользуясь своим большинством в совете, вынудили группу "переписать" доклад и выдать нужный им антибелорусский результат. Недавнее решение Совета ИКАО о наличии компетенции рассматривать дело "Великобритания, Швеция, Украина, Канада против Ирана" о крушении "Боинга" близ Тегерана и вовсе было скорректировано после голосования "за кулисами. Можно привести и свежий пример об отказе Советом Венесуэле в рассмотрении ее претензий в рамках спора против Аргентины об односторонних ограничительных мерах в сфере гражданской авиации", - напомнил МИД.
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