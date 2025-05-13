https://ria.ru/20250513/mid-2016770465.html

Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД

Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД - РИА Новости, 13.05.2025

Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД

Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН-17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД в связи с с... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:08:00+03:00

2025-05-13T23:08:00+03:00

2025-05-13T23:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН-17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД в связи с с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17. "Совет полностью проигнорировал присутствие в районе катастрофы украинских ЗРК "Бук" и маркировку обломков ракеты, указывающую на её украинское происхождение. Раньше Украина уже сбивала гражданский авиалайнер – в 2001 году ее силы ПВО сбили российский Ту-154М над Черным морем. Помимо этого, совет, управляемый странами "коллективного Запада" и их сателлитами, также проигнорировал решение Международного суда ООН от 31 января 2024 года по делу "Украина против России", в соответствии с которым были отклонены требования Киева о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17", - говорится в заявлении для СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ. Совет ИКАО не является независимым, и это уже давно никого не удивляет, подчеркнуло ведомство. "Совет ИКАО не является независимым. Он состоит из 36 государств-членов ИКАО (всего 193), голосующих по указанию из столиц. Большинство представляют западные страны и их непосредственных сателлитов. Далее – простая арифметика. Профессионально и по существу никто из них вопрос не рассматривал. Практика использования совета ИКАО против неугодных "коллективному Западу" стран не нова. Это уже давно никого не удивляет", - говорится в заявлении МИД. Ведомство напомнило случай с расследованием посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году. "Тогда заинтересованные западники, которых не устроил предварительный доклад группы по расследованию, пользуясь своим большинством в совете, вынудили группу "переписать" доклад и выдать нужный им антибелорусский результат. Недавнее решение Совета ИКАО о наличии компетенции рассматривать дело "Великобритания, Швеция, Украина, Канада против Ирана" о крушении "Боинга" близ Тегерана и вовсе было скорректировано после голосования "за кулисами. Можно привести и свежий пример об отказе Советом Венесуэле в рассмотрении ее претензий в рамках спора против Аргентины об односторонних ограничительных мерах в сфере гражданской авиации", - напомнил МИД.

https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html

https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html

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в мире, украина, россия, международная организация гражданской авиации, mh17. расследование, донецкая народная республика