Рейтинг@Mail.ru
Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/mid-2016770465.html
Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД
Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД - РИА Новости, 13.05.2025
Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД
Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН-17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД в связи с с... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:08:00+03:00
2025-05-13T23:08:00+03:00
в мире
украина
россия
международная организация гражданской авиации
mh17. расследование
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743125320_2:313:2561:1753_1920x0_80_0_0_d4e7814a7cef02a9af6cd4015cf876f9.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН-17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД в связи с с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17. "Совет полностью проигнорировал присутствие в районе катастрофы украинских ЗРК "Бук" и маркировку обломков ракеты, указывающую на её украинское происхождение. Раньше Украина уже сбивала гражданский авиалайнер – в 2001 году ее силы ПВО сбили российский Ту-154М над Черным морем. Помимо этого, совет, управляемый странами "коллективного Запада" и их сателлитами, также проигнорировал решение Международного суда ООН от 31 января 2024 года по делу "Украина против России", в соответствии с которым были отклонены требования Киева о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17", - говорится в заявлении для СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ. Совет ИКАО не является независимым, и это уже давно никого не удивляет, подчеркнуло ведомство. "Совет ИКАО не является независимым. Он состоит из 36 государств-членов ИКАО (всего 193), голосующих по указанию из столиц. Большинство представляют западные страны и их непосредственных сателлитов. Далее – простая арифметика. Профессионально и по существу никто из них вопрос не рассматривал. Практика использования совета ИКАО против неугодных "коллективному Западу" стран не нова. Это уже давно никого не удивляет", - говорится в заявлении МИД. Ведомство напомнило случай с расследованием посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году. "Тогда заинтересованные западники, которых не устроил предварительный доклад группы по расследованию, пользуясь своим большинством в совете, вынудили группу "переписать" доклад и выдать нужный им антибелорусский результат. Недавнее решение Совета ИКАО о наличии компетенции рассматривать дело "Великобритания, Швеция, Украина, Канада против Ирана" о крушении "Боинга" близ Тегерана и вовсе было скорректировано после голосования "за кулисами. Можно привести и свежий пример об отказе Советом Венесуэле в рассмотрении ее претензий в рамках спора против Аргентины об односторонних ограничительных мерах в сфере гражданской авиации", - напомнил МИД.
https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html
https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743125320_28:259:2413:2048_1920x0_80_0_0_986a687c47e1390584991328256e492c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, международная организация гражданской авиации, mh17. расследование, донецкая народная республика
В мире, Украина, Россия, Международная организация гражданской авиации, MH17. Расследование, Донецкая Народная Республика
Совет ИКАО не является независимым, заявил МИД

МИД в связи с решением по MH17 заявил, что совет ИКАО не является независимым

© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН-17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД в связи с с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17.
"Совет полностью проигнорировал присутствие в районе катастрофы украинских ЗРК "Бук" и маркировку обломков ракеты, указывающую на её украинское происхождение. Раньше Украина уже сбивала гражданский авиалайнер – в 2001 году ее силы ПВО сбили российский Ту-154М над Черным морем. Помимо этого, совет, управляемый странами "коллективного Запада" и их сателлитами, также проигнорировал решение Международного суда ООН от 31 января 2024 года по делу "Украина против России", в соответствии с которым были отклонены требования Киева о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17", - говорится в заявлении для СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию
Вчера, 17:28
Совет ИКАО не является независимым, и это уже давно никого не удивляет, подчеркнуло ведомство.
"Совет ИКАО не является независимым. Он состоит из 36 государств-членов ИКАО (всего 193), голосующих по указанию из столиц. Большинство представляют западные страны и их непосредственных сателлитов. Далее – простая арифметика. Профессионально и по существу никто из них вопрос не рассматривал. Практика использования совета ИКАО против неугодных "коллективному Западу" стран не нова. Это уже давно никого не удивляет", - говорится в заявлении МИД.
Ведомство напомнило случай с расследованием посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году.
"Тогда заинтересованные западники, которых не устроил предварительный доклад группы по расследованию, пользуясь своим большинством в совете, вынудили группу "переписать" доклад и выдать нужный им антибелорусский результат. Недавнее решение Совета ИКАО о наличии компетенции рассматривать дело "Великобритания, Швеция, Украина, Канада против Ирана" о крушении "Боинга" близ Тегерана и вовсе было скорректировано после голосования "за кулисами. Можно привести и свежий пример об отказе Советом Венесуэле в рассмотрении ее претензий в рамках спора против Аргентины об односторонних ограничительных мерах в сфере гражданской авиации", - напомнил МИД.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
 
В миреУкраинаРоссияМеждународная организация гражданской авиацииMH17. РасследованиеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала