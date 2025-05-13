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МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17 - РИА Новости, 13.05.2025
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23:03 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/mid-2016770298.html
МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17
МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17 - РИА Новости, 13.05.2025
МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17
Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17, говорится в сообщении для СМИ МИД РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:03:00+03:00
2025-05-13T23:03:00+03:00
в мире
россия
австралия
нидерланды
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17, говорится в сообщении для СМИ МИД РФ. "... Россия представила в Совете обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе и довела эти доказательства до сведения всех государств-членов Совета", - указали в МИД. "Российская сторона несколько раз предлагала Совету провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения самолёта рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014)", - говорится в документе, размещенном на сайте. "Однако Совет по политическим мотивам в нарушение процедуры отказался проводить такое расследование и вместо этого принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы Совместной следственной группы (ССГ); а в нее входят те же Австралия, Нидерланды, а также Украина. То есть – напрямую заинтересованные в шельмовании России страны", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html
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в мире, россия, австралия, нидерланды, международная организация гражданской авиации, донецкая народная республика
В мире, Россия, Австралия, Нидерланды, Международная организация гражданской авиации, Донецкая Народная Республика
МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17

МИД: РФ предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения MH17

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17, говорится в сообщении для СМИ МИД РФ.
"... Россия представила в Совете обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе и довела эти доказательства до сведения всех государств-членов Совета", - указали в МИД.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию
Вчера, 17:28
"Российская сторона несколько раз предлагала Совету провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения самолёта рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014)", - говорится в документе, размещенном на сайте.
"Однако Совет по политическим мотивам в нарушение процедуры отказался проводить такое расследование и вместо этого принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы Совместной следственной группы (ССГ); а в нее входят те же Австралия, Нидерланды, а также Украина. То есть – напрямую заинтересованные в шельмовании России страны", - заключили в МИД.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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