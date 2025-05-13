https://ria.ru/20250513/mid-2016770298.html

МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17

МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17 - РИА Новости, 13.05.2025

МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17

Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17, говорится в сообщении для СМИ МИД РФ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:03:00+03:00

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2025-05-13T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17, говорится в сообщении для СМИ МИД РФ. "... Россия представила в Совете обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе и довела эти доказательства до сведения всех государств-членов Совета", - указали в МИД. "Российская сторона несколько раз предлагала Совету провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения самолёта рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014)", - говорится в документе, размещенном на сайте. "Однако Совет по политическим мотивам в нарушение процедуры отказался проводить такое расследование и вместо этого принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы Совместной следственной группы (ССГ); а в нее входят те же Австралия, Нидерланды, а также Украина. То есть – напрямую заинтересованные в шельмовании России страны", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html

https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html

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