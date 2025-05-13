МИД: Россия предлагала провести независимое расследование по MH17
МИД: РФ предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения MH17
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия предлагала ИКАО провести независимое расследование крушения МН-17, говорится в сообщении для СМИ МИД РФ.
"... Россия представила в Совете обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе и довела эти доказательства до сведения всех государств-членов Совета", - указали в МИД.
"Российская сторона несколько раз предлагала Совету провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения самолёта рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014)", - говорится в документе, размещенном на сайте.
"Однако Совет по политическим мотивам в нарушение процедуры отказался проводить такое расследование и вместо этого принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы Совместной следственной группы (ССГ); а в нее входят те же Австралия, Нидерланды, а также Украина. То есть – напрямую заинтересованные в шельмовании России страны", - заключили в МИД.
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