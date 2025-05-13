МИД назвал выводы расследования Нидерландов по МН17 сомнительными
МИД: выводы Нидерландов по МН17 построены на сомнительных материалах
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, построены на сомнительных сведениях и материалах, переданных от СБУ, заявил МИД России.
"Оставлен без внимания тот факт, что все выводы организованного голландцами расследования построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было.
"Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 "был сбит ракетой класса "земля-воздух". Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ", - добавили там.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17