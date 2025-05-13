Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал выводы расследования Нидерландов по МН17 сомнительными - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/mid-2016770039.html
МИД назвал выводы расследования Нидерландов по МН17 сомнительными
МИД назвал выводы расследования Нидерландов по МН17 сомнительными - РИА Новости, 13.05.2025
МИД назвал выводы расследования Нидерландов по МН17 сомнительными
Выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, построены на... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:59:00+03:00
2025-05-13T22:59:00+03:00
в мире
сша
нидерланды
россия
служба безопасности украины
mh17. расследование
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832278280_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8c011569ff23066a8db128852c43475c.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, построены на сомнительных сведениях и материалах, переданных от СБУ, заявил МИД России. "Оставлен без внимания тот факт, что все выводы организованного голландцами расследования построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было. "Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 "был сбит ракетой класса "земля-воздух". Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ", - добавили там. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html
https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html
сша
нидерланды
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832278280_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b13fc08c33dcc25de7450424b0cbbee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нидерланды, россия, служба безопасности украины, mh17. расследование, донецкая народная республика
В мире, США, Нидерланды, Россия, Служба безопасности Украины, MH17. Расследование, Донецкая Народная Республика
МИД назвал выводы расследования Нидерландов по МН17 сомнительными

МИД: выводы Нидерландов по МН17 построены на сомнительных материалах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, построены на сомнительных сведениях и материалах, переданных от СБУ, заявил МИД России.
"Оставлен без внимания тот факт, что все выводы организованного голландцами расследования построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию
Вчера, 17:28
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было.
"Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 "был сбит ракетой класса "земля-воздух". Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ", - добавили там.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
 
В миреСШАНидерландыРоссияСлужба безопасности УкраиныMH17. РасследованиеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала