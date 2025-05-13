Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о непричастности России к крушению МН17 - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/mid-2016769695.html
МИД заявил о непричастности России к крушению МН17
МИД заявил о непричастности России к крушению МН17 - РИА Новости, 13.05.2025
МИД заявил о непричастности России к крушению МН17
Российская сторона в связи с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, назвала совет... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:52:00+03:00
2025-05-13T22:52:00+03:00
в мире
россия
австралия
нидерланды
международная организация гражданской авиации
mh17. расследование
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764901926_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_5abbaec6d4e34edcd9759595d99330c1.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская сторона в связи с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, назвала совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) политическом органом и заявила о своей непричастности к крушению. "Согласно пресс-релизу Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 12 мая Совет ИКАО вынес решение по вопросу о крушении в 2014 году малайзийского "Боинга" MH17, вброшенному на его рассмотрение Австралией и Нидерландами еще в марте 2022 года. Совет, в который Россия не входит, якобы пришел к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за сбитый борт. При этом текста самого решения, включая его мотивировку, нет. То есть голосовали "вслепую" (о каком решении тогда вообще можно вести речь – вопрос риторический). В очередной раз подтвердилось, что совет ИКАО – это чисто политический орган, принимающий решения по конъюнктурным мотивам, хотя быть таковым не должен", - говорится в сообщении для СМИ, размещенном на сайте МИД РФ. Россия вновь подтверждает свою принципиальную позицию о своей непричастности к крушению, подчеркивает внешнеполитическое ведомство. "Россия еще в прошлом году – 17 июня 2024 года – прекратила участие в указанном разбирательстве, поскольку в условиях многочисленных процедурных нарушений со стороны совета и секретариата ИКАО невозможно было вести речь о беспристрастном установлении фактов. При этом принципиальная позиция Москвы по-прежнему актуальна – Россия не причастна к крушению рейса MH17, а все утверждения об обратном со стороны Австралии и Нидерландов не соответствуют действительности", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html
https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html
россия
австралия
нидерланды
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764901926_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_558e2c52769f8a247f455620a79badb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австралия, нидерланды, международная организация гражданской авиации, mh17. расследование, донецкая народная республика
В мире, Россия, Австралия, Нидерланды, Международная организация гражданской авиации, MH17. Расследование, Донецкая Народная Республика
МИД заявил о непричастности России к крушению МН17

МИД в ответ на решение ИКАО заявил, что Россия непричастна к крушению МН17

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская сторона в связи с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, назвала совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) политическом органом и заявила о своей непричастности к крушению.
"Согласно пресс-релизу Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 12 мая Совет ИКАО вынес решение по вопросу о крушении в 2014 году малайзийского "Боинга" MH17, вброшенному на его рассмотрение Австралией и Нидерландами еще в марте 2022 года. Совет, в который Россия не входит, якобы пришел к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за сбитый борт. При этом текста самого решения, включая его мотивировку, нет. То есть голосовали "вслепую" (о каком решении тогда вообще можно вести речь – вопрос риторический). В очередной раз подтвердилось, что совет ИКАО – это чисто политический орган, принимающий решения по конъюнктурным мотивам, хотя быть таковым не должен", - говорится в сообщении для СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Нидерландский журналист счел решение ИКАО по MH17 попыткой очернить Россию
Вчера, 17:28
Россия вновь подтверждает свою принципиальную позицию о своей непричастности к крушению, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
"Россия еще в прошлом году – 17 июня 2024 года – прекратила участие в указанном разбирательстве, поскольку в условиях многочисленных процедурных нарушений со стороны совета и секретариата ИКАО невозможно было вести речь о беспристрастном установлении фактов. При этом принципиальная позиция Москвы по-прежнему актуальна – Россия не причастна к крушению рейса MH17, а все утверждения об обратном со стороны Австралии и Нидерландов не соответствуют действительности", - добавили в министерстве.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
 
В миреРоссияАвстралияНидерландыМеждународная организация гражданской авиацииMH17. РасследованиеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала