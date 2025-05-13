МИД заявил о непричастности России к крушению МН17
МИД в ответ на решение ИКАО заявил, что Россия непричастна к крушению МН17
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская сторона в связи с вынесенным решением по крушению самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, назвала совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) политическом органом и заявила о своей непричастности к крушению.
"Согласно пресс-релизу Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 12 мая Совет ИКАО вынес решение по вопросу о крушении в 2014 году малайзийского "Боинга" MH17, вброшенному на его рассмотрение Австралией и Нидерландами еще в марте 2022 года. Совет, в который Россия не входит, якобы пришел к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за сбитый борт. При этом текста самого решения, включая его мотивировку, нет. То есть голосовали "вслепую" (о каком решении тогда вообще можно вести речь – вопрос риторический). В очередной раз подтвердилось, что совет ИКАО – это чисто политический орган, принимающий решения по конъюнктурным мотивам, хотя быть таковым не должен", - говорится в сообщении для СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
Россия вновь подтверждает свою принципиальную позицию о своей непричастности к крушению, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
"Россия еще в прошлом году – 17 июня 2024 года – прекратила участие в указанном разбирательстве, поскольку в условиях многочисленных процедурных нарушений со стороны совета и секретариата ИКАО невозможно было вести речь о беспристрастном установлении фактов. При этом принципиальная позиция Москвы по-прежнему актуальна – Россия не причастна к крушению рейса MH17, а все утверждения об обратном со стороны Австралии и Нидерландов не соответствуют действительности", - добавили в министерстве.
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