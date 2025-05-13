МИД России назвал киевский режим главным виновником катастрофы MH17
МИД РФ: главным виновником катастрофы MH17 является киевский режим
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главным виновником катастрофы рейса MH17 авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс" является киевский режим, заявил МИД РФ.
"Российская сторона, разумеется, продолжает выражать глубочайшее сочувствие родственникам жертв катастрофы МН17. Однако необходимо чётко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом. Фальшь этого предлога впоследствии подтвердил Международный Суд ООН, указав, что ДНР и ЛНР не являлись террористическими организациями. Именно Киев осуществлял жестокие бомбардировки Донецка, Луганска и других городов Донбасса, убивая мирных жителей, в том числе женщин и детей", - заявил МИД РФ, комментируя решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" о крушении самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17.
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Кроме того, там отметили, что именно Киев отказался от полного закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий, используя гражданские пассажирские самолёты, такие как МН17, для прикрытия своих бомбардировщиков.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.