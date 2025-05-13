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Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД - РИА Новости, 13.05.2025
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22:26 13.05.2025 (обновлено: 22:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/mid-2016768052.html
Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД
Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД - РИА Новости, 13.05.2025
Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД
Россия не станет признавать решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" о крушении самолета "Боинг-777-200" авиакомпании... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:26:00+03:00
2025-05-13T22:35:00+03:00
россия
международная организация гражданской авиации
в мире
нидерланды
оон
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия не станет признавать решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" о крушении самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, оно нелегитимно, заявил МИД РФ."Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы", - заявил МИД РФ, комментируя решение Совета ИКАО.
https://ria.ru/20250513/peskov-2016659769.html
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россия, международная организация гражданской авиации, в мире, нидерланды, оон
Россия, Международная организация гражданской авиации, В мире, Нидерланды, ООН
Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД

МИД: Россия не станет признавать решение совета ИКАО по МН17, оно нелегитимно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия не станет признавать решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" о крушении самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, оно нелегитимно, заявил МИД РФ.
"Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы", - заявил МИД РФ, комментируя решение Совета ИКАО.
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