https://ria.ru/20250513/mid-2016768052.html

Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД

Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД - РИА Новости, 13.05.2025

Россия не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17, заявил МИД

Россия не станет признавать решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" о крушении самолета "Боинг-777-200" авиакомпании... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T22:26:00+03:00

2025-05-13T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия не станет признавать решение Совета ИКАО по делу "Австралия и Нидерланды против Российской Федерации" о крушении самолета "Боинг-777-200" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнс", выполнявшего рейс MH17, оно нелегитимно, заявил МИД РФ."Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы", - заявил МИД РФ, комментируя решение Совета ИКАО.

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