https://ria.ru/20250513/mask-2016600052.html
Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus
Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus - РИА Новости, 13.05.2025
Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в социальной сети X видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, отметив, что видеозапись... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:14:00+03:00
2025-05-13T04:14:00+03:00
2025-05-13T08:33:00+03:00
технологии
илон маск
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в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в социальной сети X видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, отметив, что видеозапись сделана в режиме реального времени. "Это снято в режиме реального времени", - написал Маск, опубликовав видео того, как робот танцует. Также предприниматель вспомнил, как в 2021 году на презентации идеи создания гуманоидного робота на сцену в костюме вышел актер, который исполнил танец, похожий на тот, что станцевал Optimus. "То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью", - подчеркнул Маск. Ранее предприниматель сообщал, что Optimus теперь может ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям.
https://ria.ru/20250506/putin-2015272026.html
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Танцующий робот Optimus от Tesla
Танцующий робот Optimus от Tesla
2025-05-13T04:14
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РИА Новости
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технологии, илон маск, tesla motors, в мире
Технологии, Илон Маск, Tesla motors, В мире
Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus
Маск опубликовал видео танцующего гуманоидного робота Optimus от Tesla