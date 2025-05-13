https://ria.ru/20250513/mask-2016600052.html

Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus

Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus - РИА Новости, 13.05.2025

Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в социальной сети X видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, отметив, что видеозапись... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:14:00+03:00

2025-05-13T04:14:00+03:00

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технологии

илон маск

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в социальной сети X видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, отметив, что видеозапись сделана в режиме реального времени. "Это снято в режиме реального времени", - написал Маск, опубликовав видео того, как робот танцует. Также предприниматель вспомнил, как в 2021 году на презентации идеи создания гуманоидного робота на сцену в костюме вышел актер, который исполнил танец, похожий на тот, что станцевал Optimus. "То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью", - подчеркнул Маск. Ранее предприниматель сообщал, что Optimus теперь может ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям.

https://ria.ru/20250506/putin-2015272026.html

https://ria.ru/20250109/mask-1992916988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Танцующий робот Optimus от Tesla Танцующий робот Optimus от Tesla 2025-05-13T04:14 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск, tesla motors, в мире